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Olympiakos'ta David Blatt dönemi

İstanbul,() Olympiakos Basketbol Takımı, Darüşşafaka Basketbol ile yollarını ayıran başantrenör David Blatt ile sözleşme imzaladı. Ioannis Sfairopoulos'tan boşalan başantrenörlük görevini David Blatt ile dolduran Yunan ekibi, ABD'li...

Olympiakos'ta David Blatt dönemi

İstanbul,()

Olympiakos Basketbol Takımı, Darüşşafaka Basketbol ile yollarını ayıran başantrenör David Blatt ile sözleşme imzaladı.
Ioannis Sfairopoulos'tan boşalan başantrenörlük görevini David Blatt ile dolduran Yunan ekibi, ABD'li başantrenör ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. 
Blatt, geçen sezon Darüşşafaka'nın başında Türkiye Basketbol Ligi'ni 6'ıncı sırada tamamlayarak play-off'lara kaldı ve çeyrek finalde Anadolu Efes takımına elendi. David Blatt daha önce NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ı çalıştırmış ve 2015 Batı Konferansı finallerinde şampiyon olmuştu.
Olympiakos ile sözleşme imzalayan Blatt yaptığı ilk açıklamada, "Olympiakos ailesinin bir parçası olmaktan çok büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Gördüğüm rekabet ortamı beni ekstra motive edip, bu organizasyonun ruhunu ve kalbini oluşturan özel taraftarıyla elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu takım daha fazla gelişip, büyümek zorunda ve buradaki muhteşem insanlarla birlikte bunu başaracağız. Sabırsızlanıyorum" dedi.
Yunanistan Basketbol Ligi ekiplerinden Olympiakos'un 4 yıldır başında olan 51 yaşındaki koç Ioannis Sfairopoulos ise, takımını 2 kez THY Avrupa Ligi finaline taşırken, 2 defa da Yunanistan Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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