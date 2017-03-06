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Olympiakos'ta Bento dönemi sona erdi

İSTANBUL,() - OLYMPİAKOS'ta teknik direktör Paulo Bento ile yollar ayrıldı. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turundaki rakibi Olympiakos'ta son 3 maçını kaybeden ve transferler yüzünden yönetim ile arası açık olan Portekizli Paulo...

Olympiakos'ta Bento dönemi sona erdi

İSTANBUL,() - OLYMPİAKOS'ta teknik direktör Paulo Bento ile yollar ayrıldı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turundaki rakibi Olympiakos'ta son 3 maçını kaybeden ve transferler yüzünden yönetim ile arası açık olan Portekizli Paulo Bento'nun görevine son verildi. Olympiakos ile Beşiktaş arasında perşembe günü saat 23.05'te Karaiskakis Stadı'nda oynanacak maça U20 takımının hocası Vasilis Vouzas takımın başında görev yapacak.

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