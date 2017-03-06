Olympiakos'ta Bento bilmecesi

Portekiz basını "Bento kovuldu"

Yunan basını "Bento için son şans Beşiktaş"

İSTANBUL,()

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turundaki rakibi Olympiakos'ta teknik direktör Paulo Bento bilmecesi devam ediyor.

Portekiz basınında çıkan haberlere göre ligde son 3 maçını kaybeden ve transferler yüzünden yönetim ile arası açık olan Portekizli teknik adam takımdan kovuldu. Olympiakos, Beşiktaş karşılaşmasına yeni hocası ile çıkacak iddiası varken, Yunan basını ise Bento'nun henüz kovulmadığını ancak Beşiktaş maçının son şansı olduğunu iddia ediyorlar.