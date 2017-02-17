Olympiakos - Osmanlıspor maçının ardından

Olympiakos Teknik Direktörü Bento: ''Hareketli değildik. Boşluk bulamadık''

''Rövanşta da stilimiz aynı olacak. Gol atmaya çalışacağız''

Osmanlıspor Teknik Direktörü Akçay: ''Evimizde başarılı olmak istiyoruz''

''Deplasmanda nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynadık''

''Avrupa liglerinde satranç hamlelerini dikkate almalısınız''

MUSTAFA AKIN / PİRE,()

UEFA Avrupa Ligi 2'nci turu ilk maçında Olympiakos ile Osmanlıspor 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Olympiakos Teknik Direktörü Paulo Bento, mücadelenin berabere bittiğini ve avantajları değerlendiremediklerini dile getirdi.

Oyunun kalitesi hakkında konuşan Bento, "Hareketli değildik. Boşluk bulamadık. Fırsat yakalayamadık. Biraz daha iyiydik. Avantajları değerlendiremedik. Oyuna hakimdik'' dedi.

Mücadeleden üstünlükle ayrılabileceklerini ancak başarılı olamadıklarını söyleyen Portekizli teknik adam, "Rövanşta da stilimiz aynı olacak. Gol atmaya çalışacağız. Galip gelmeye çalışacağız. Bazı şeylerden memnunuz. Kontratakları durdurmayı başardık. Asistlerde ve son toplarda fazla başarılı değildik ve gol atamadık'' diye konuştu.

OSMANLISPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ AKÇAY: ''EVİMİZDE BAŞARILI OLMAK İSTİYORUZ''

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise ''Çok zor bir deplasmandan berabere döndük. Özgüveni yüksek ve iyi bir takım. Deplasmanda nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynadık" şeklinde konuştu.

Akçay, ''Topa karşı sert bir oyun tarzını benimsedik. Temaslı oyun bizi rahatlatacaktı. Temaslı oyunu seçtik. Topa karşı sert olma konusunda stratejimiz vardı. İlk yarı daha iyiydik. Olympiakos seyircisini arkasına alarak ikinci devrede atak sayısını arttırdı. İstatistiklere baktığımızda da bizden öndeydiler. Maçı berabere bitirdik. Evimize ne değer taşıyor bilmem ama dönüyoruz. Evimizde başarılı olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

''AVRUPA LİGLERİNDE SATRANÇ HAMLELERİNİ DİKKATE ALMALISINIZ''

Olympiakos'un mücadeleye daha agresif başlayacağını beklediklerini fakat bu şekilde olmadığını ifade eden Akçay, şöyle konuştu: "Olmypiakos'un taktik anlayışı ve stratejisi olabilirdi. Biz ne olursa olsun bu stratejiyi müsabaka boyunca sürdürmekten yanaydık. Bu bir tuzakta olabilirdi. Futbolda taktik oyunları olabilir. Avrupa liglerinde satranç hamlelerini dikkate almalısınız, saygı göstermelisiniz. Biz bu saygıyı sürdürmekten yana olduk. Bir puanı evimize taşıdık."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bento'nun açıklamaları

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