Olympiakos - Fenerbahçe Beko: 87 - 96

İSTANBUL,() –

SALON: Barış ve Dostluk Spor

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Olegs Latisevs, Robert Vyklicky

OLYMPIAKOS: Vassilis Spanoulis 14, Kostas Papanikolaou 11, Georgios Printezis 14, Will Cherry 10, Nikola Milutinov 11, Augustine Rubit 4, Brandon Paul 11, Wade Baldwin, Willie Reed 10, Taylor Rochestie 2, Sasha Vezenko

FENERBAHÇE BEKO: Kostas Sloukas 14, Derrick Williams 13, Nikola Kalinic 6, Malcolm Thomas 2, Nando De Colo 32, Luigi Datome 15, Melih Mahmutoğlu 8, Leo Westermann 6

1’İNCİ PERİYOT: 20-22

DEVRE: 40-52

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-74

THY Euroleague’nin 17’nci haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Olympiakos'u 96-87 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 32 sayıyla Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, deplasmanda 2'nci galibiyetini aldı.