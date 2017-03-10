Olympiakos-Beşiktaş maçının ardından 2

Aboubakar: ''İkinci yarı iyi bir şekilde organize olduk ve sonucunu aldık''

MUSTAFA AKIN / ATİNA ()

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Olympiakos ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Mücadelede Beşiktaş'ın golünü kaydeden Vincent Aboubakar, ''Sadece iyi bir adım attık. Elimizde bir avantaj var ama hiç bir şey kesin değil. Çok önemli bir maç oynadık orada da çok sağlam bir şekilde oynamamız gerekiyor'' dedi.

Takımının eşitliği yakaladığı golle ilgili de konuşan Aboubakar, ''Güzel bir gol oldu takım adına memnunum. İlk yarıda istediğimiz gibi baskıyı kuramadık, iyi organize olamadık. İkinci yarıda çok daha iyi bir şekilde organize olduk ve bunun sonucunu aldık' diye konuştu.

Vincent Aboubakar, son olarak tur şanslarının yüzde 51 mi olduğu yönündeki soruya ''Evet diyebiliriz'' diyerek sözlerini noktaladı.

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