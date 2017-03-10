Olympiakos-Beşiktaş maçının ardından 1

Şenol Güneş Daha fazla gol atabilirdik, bu da eksikliğimizdi

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş, Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk yarı düşündükleri sistemi sahaya yansıtamadıklarını belirterek, Rakip de etkili değildi. Takım savunmamız da iyi değildi. Kendi oyun karakterimizin gerisindeyiz. Rakibin hücumlarında takım savunması yapmadık. Çok kolay geldiler. Bizim hatamızdan gol buldular. İlk yarı bizim için kötüydü. İkinci yarı oyuna hakimdik. Daha fazla gol atabilirdik, bu da eksikliğimizdi. Yani siyah ve beyaz gibiydik

İkinci karşılaşmanın önemine değinen Güneş, İlk maçta kazansak da kaybetsek de ikinci maçı oynayacağız. Burada kaybetsek de şans vardı. Şanslar devam ediyor. Deplasmanda atılan gol çok önemli. İlk yarı siliktik, ikinci yarı daha fazla pozisyon bulduk. İlk yarıdan şikayetlerim var. ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, İstanbul'daki karşılaşmayı kazanmak için oynayacaklarını dile getirdi.

VOUZAS RÖVANŞTA DAHA İYİ OYNAMAYA ÇALIŞACAĞIZ.

Olympiakos Teknik Direktörü Vasilis Vouzas ise Beşiktaş'ın attığı gole kadar fırsat bulamadığını ifade ederek Gol yedikten sonra konsantrasyonumuz bozuldu, güven kaybı yaşadık. dedi. İstemedikleri bir sonuçla sahadan ayrıldıklarını belirten Vouzas, şunları söyledi

Gerçekten beraberlik istiyor olsaydım 0-0'ı tercih ederdim. Şimdi Beşiktaş'ın avantajı var ancak ikinci karşılaşmada daha stresli olacak. Taraftarı önünde gol atması gerekecek. Daha iyi oynaması gerekecek. Olympiakos Avrupa'da elit bir takım olduğunu gösterdi. Rövanşta daha iyi oynamaya çalışacağız.

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-Maç sonu basın toplantısı

Ali DANAŞ-ATİNA-