Olympiakos - Beşiktaş maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda oynanacak Olympiakos - Beşiktaş maçını Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek.
Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Mario Diks yapacak.
İSTANBUL /
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda oynanacak Olympiakos - Beşiktaş maçını Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Mario Diks yapacak. İSTANBUL /
07 Mart 2017 Salı 13:36
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda oynanacak Olympiakos - Beşiktaş maçını Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek.
Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Mario Diks yapacak.
İSTANBUL /
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