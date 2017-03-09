Olympiakos - Beşiktaş maç notları

Şenol Güneş'ten kadroda 3 değişiklik

100'e yakın şanslı taraftar Karaiskakis Stadı'nda

Caner Erkin kadroda yok

100'e yakın şanslı taraftar Karaiskakis Stadı'nda

Beşiktaş ve Olympiakos arasında dostluk rüzgarları

Olympiakos'ta tanıdıklar yedekte

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunanistan takımı Olympiakos ile Pire'de Karaiskakis Stadı'nda karşılaşıyor. Mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkalie tarafından yönetiliyor.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Şenol Güneş, Olympiakos karşısına son iki maçta sahaya sürdüğü kadrodan 3 oyuncuyu değiştirerek çıktı.

Süper Lig maçlarında cezalı olan Tosic, Beer Sheeva maçlarında sol bek olarak oynamıştı. Tosic'in yerine iki maçta sahaya çıkan Mitrovic ve Atınç teknik direktör Şenol Güneş tarafından yedek kulübesine çekildi ve Sırp stoper 5 maçlık aradan sonra Olympiakos maçıyla Marcelo'nun partnerliğine geri döndü.

Defans hattını Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic ve Adriano'dan oluşturan Güneş'in kadroda yaptığı ikinci değişiklik ise Oğuzhan'ın yerine Tolgay Arslan'ı sahaya sürmek oldu. Atiba'nın yanında bu kez Tolgay'a şans veren tecrübeli hoca hücum hattını Quaresma, Talisca ve Babel'den oluşturdu.

Takımın en golcü oyuncusu Cenk Tosun'u da bu maçta yedek kulübesine çeken Şenol Güneş karşılaşmaya santrafor olarak Aboubakar ile başladı.

Tolga Zengin , Andreas Beck, Matej Mitrovic,Gökhan İnler, Oğuzhan Özyakup,Atınç Nukan ve Cenk Tosun Olympiakos karşısına Beşiktaş'ın yedekleri olarak çıktı.

CANER ERKİN KADRODA YOK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sakatlığı sona eren Caner Erkin'e Olympiakos maçında görev vermedi. Mücadelenin 18 kişilik listesinde yer almayan Caner Erkin, siyah-beyazlı ekiple birlikte Yunanistan kafilesinde yer almıştı.

Caner'in yanısıra Ömer, Utku ve Necip Uysal da 18 kişilik adroya alınmadı ve karşılaşmayı UEFA listesinde olmadığı halde Atina'ya takımla beraber gelen Ersan Gülüm ile beraber tribünden takip etti.

100'E YAKIN ŞANSLI TARAFTAR KARAİSKAKİS STADI'NDA

UEFA'nın Beşiktaş ve Olympiakos arasında oynanacak iki maça da deplasman yasağı getirmesinden dolayı Siyah Beyazlı taraftarlar Atina'ya gelemedi.

Ancak Uefa'nın izin verdiği VIP taraftarlar Beşiktaş kulübü tarafından özel davetli olarak Karaiskakis Stadı'na gelerek karşılaşmayı yerinde izleme imkanına sahip oldu.Kulüp tarafından yapılan seyahat organizasyonu ile Atina'ya gelen 100'e yakın taraftarın kongre üyelerinden seçildiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ VE OLYMPİAKOS ARASINDA DOSTLUK RÜZGARLARI

Beşiktaş ve Olympiakos arasında son yıllarda gelişen dostluk Atina'da da devam etti.

Sezon başlarında birbirleri ile hazırlık maçları yapan ve bu maçlarda birirlerine gösterdikleri misafieperverlikler ile dostluklarını pekiştiren iki takımın başkanı dün gece düzenlenen dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Geceye başkan Fikret Orman ve Olympiakos başkanı Evangelos Marinakis'in yanısıra iki takımın yöneticileri ve Türkiye'den Beşiktaş'ın davetlisi olarak gelen kongre üyeleri de katıldı.

OLYMPİAKOS'TA TANIDIKLAR YEDEKTE

Beşiktaş'ın rakibi Olympiakos sahaya Leali,Botia,Romao,Fortounis,Ansariafard,Elyounoussi,Cambiasso,Cissokho,Retsos,Manthatis ve Figueiras onbiri ile çıkarken daha önce Süper Ligde Trabzonspor forması giyen Oscar Cardozo ve Marko Marin ile Sivasspor'da oynamış olan Da Costa yedekler arasında oturdu.

ALİ DANAŞ -ATİNA -