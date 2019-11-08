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Olympiakos - Anadolu Efes: 67-86
THY Euroleague 7’nci hafta mücadelesinde deplasmanda Olympiakos’a konuk olan Anadolu Efes, mücadeleden 86-67 galip ayrılarak 5’inci galibiyetini elde etti. Euroleague 7’nci hafta maçında, Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya...
SPOR 07.11.2019, 23:51
THY Euroleague 7’nci hafta mücadelesinde deplasmanda Olympiakos’a konuk olan Anadolu Efes, mücadeleden 86-67 galip ayrılarak 5’inci galibiyetini elde etti.
Euroleague 7’nci hafta maçında, Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk periyodunu 24-21 geride kapatan Efes, 2’nci çeyrekteki etkili oyunu sonucunda soyunma odasına 53-35 önde girdi. 3’üncü periyodu da 67-58 önde kapatan Anadolu Efes, son periyotta farkı daha da açtı ve mücadeleden 86-67 galip ayrıldı.
Anadolu Efes’te Vasilije Micic 27 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Shane Larkin de 24 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu.
Euroleague 7’nci hafta maçında, Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk periyodunu 24-21 geride kapatan Efes, 2’nci çeyrekteki etkili oyunu sonucunda soyunma odasına 53-35 önde girdi. 3’üncü periyodu da 67-58 önde kapatan Anadolu Efes, son periyotta farkı daha da açtı ve mücadeleden 86-67 galip ayrıldı.
Anadolu Efes’te Vasilije Micic 27 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Shane Larkin de 24 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu.
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