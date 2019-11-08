Olympiakos - Anadolu Efes: 67-86

THY Euroleague 7’nci hafta mücadelesinde deplasmanda Olympiakos’a konuk olan Anadolu Efes, mücadeleden 86-67 galip ayrılarak 5’inci galibiyetini elde etti.Euroleague 7’nci hafta maçında, Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk periyodunu 24-21 geride kapatan Efes, 2’nci çeyrekteki etkili oyunu sonucunda soyunma odasına 53-35 önde girdi. 3’üncü periyodu da 67-58 önde kapatan Anadolu Efes, son periyotta farkı daha da açtı ve mücadeleden 86-67 galip ayrıldı.Anadolu Efes’te Vasilije Micic 27 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Shane Larkin de 24 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu.