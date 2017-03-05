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Olympiakos'a PAOK şoku

 Ligde 3 maçtır kazanamıyorlar İSTANBUL- Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi olan Olympiakos, Yunanistan Ligi'nde karşılaştığı PAOK'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Yunan ekibi 21 yıl sonra ilk defa ligde oynadığı son 3 maçtan...

Olympiakos'a PAOK şoku

 Ligde 3 maçtır kazanamıyorlar

İSTANBUL- Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi olan Olympiakos, Yunanistan Ligi'nde karşılaştığı PAOK'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Yunan ekibi 21 yıl sonra ilk defa ligde oynadığı son 3 maçtan puansız ayrıldı.

PAOK adına karşılaşmanın gollerini ikinci yarıda Shakhov ve Prijovic kaydetti.

Olympiakos bu sonuça rağmen 51 puanla 1 maçı eksik Panionios'un 7 puan önünde liderliğine devam ediyor.

Öte yandan Selanik'e deplasmana giden Olympiakos takım otobüsü karşılaşma öncesi PAOK'lu taraftarlar tarafından taşlı saldıraya uğradı. Camları kırılan otobüste herhangi bir yaralı olmadığı belirtildi.

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