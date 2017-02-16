Olympiakos: 0 - Osmanlıspor: 0

MUSTAFA AKIN / PİRE,()

STAT: Georgios Karaiskakis

HAKEMLER: Ruddy Buquet, Frederic Cano, Cyril Gringore

OLYMPİAKOS: Leali, Figueiras, Botia, Viana, Cissokho, Andre Martins(Dk 87 Ansarifard) , Retsos, Seba, Fortounis (Dk.72 Manthatis) , Androutsos, Cardozo (Dk.76 Ramao)

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Prochazka, Pinto, Carlos (Dk. 87 Maher), Musa Çağıran, Bifouma (Dk. 90+4 Mehmet Güven), Nidaye, Regattin, Delarge (Dk. 81 Resuscu)

SARI KARTLAR: Dk. 7 Figueiras, Dk. 11 Retsos, Dk. 45+1 Fortounis, Dk. 65 Boti (Olympiakos) - Dk. 14 Luiz Carlos, Dk 27 Nidaye, Dk. 61 Pinto, Dk 63 Numan (Osmanlıspor)

KIRMIZI KART: Dk. 74 Viana (Olympiakos)

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Osmanlıspor, deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile 0-0 berabere kaldı.

Bu arada 74'üncü dakikada hava topu mücadelesi sonrasında yerde kalan Prochazka'nın ayağına basan Vianna, hakem Ruddy Buquet tarafından oyun dışında bırakıldı.

Karşılaşmanın rövanşı ise 23 Şubat'ta Ankara'da oynanacak.

OLYMPİAKOS TARAFTARLARI STADI DOLDURDU

Yunanistan ekibi Olympiakos'un maçlarını oynadığı 32 bin 115 kişilik Georgios Karaiskakis Stadyumu'nu büyük ölçüde doldurdu. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlar ile Olympiakos'a destek olurken Başkent ekibi için ayrılan yer boş kaldı.