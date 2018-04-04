Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...

Olympiacos SFP - Bursa BŞB: 2-3

Gürkan DURAL/BURSA,() Kadınlar CEV Challenge Kupası'nı daha önce iki kez müzesine götüren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası finali ilk maçında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiacos SFP takımını...

Olympiacos SFP - Bursa BŞB: 2-3

Gürkan DURAL/BURSA,()

Kadınlar CEV Challenge Kupası'nı daha önce iki kez müzesine götüren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası finali ilk maçında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiacos SFP takımını 3-2 mağlup ederek Bursa'da oynanacak karşılaşma öncesi avantaj sağladı.
Melina Merkouri Rentis Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-17 geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci seti de 25-23 önde tamamlayarak setlerde skoru 2-0'a getirdi.
Maçın üçüncü setinde Yunanistan temsilcisi Olympiacos taraftarının yoğun desteğini arkasına alarak hücumda etkili oldu. Oyun kurgusundan tamamen kopan Bursa Büyükşehir Belediyespor rakibin hücumlarına cevap veremedi ve bu seti ev sahibi ekip 25-7 ile geçerek setlerde skoru 2-1'e getirdi. Bursa Büyükşehir Belediyespor'un uzun süre önde götürdüğü dördüncü setten galip ayrılan taraf 25-18 ile Yunanistan temsilcisi oldu ve setlerde durum 2-2'ye geldi.
Çekişmeli geçen tie break setinde gülen taraf 15-13 ile Bursa Büyükşehir Belediyespor olurken, Bursa ekibi maçı da 3-2 kazandı. Bu sonucun ardından CEV Challenge Kupası'nı üçüncü kez müzesine götürme adına büyük avantaj sağlayan yeşil beyazlılar, finalin rövanşını 11 Nisan Çarşamba günü saat 18.00'de Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynayacak.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314