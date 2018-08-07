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Oliver Glasner: ''Beşiktaş'a karşı haddimiz bilerek oynayacağız''

ALİ DANAŞ / İSTANBUL, () Avusturya temsilcisi Lask Linz'in teknik direktörü Oliver Glasner, Beşiktaş ile eşleşmelerinin kendileri için büyük bir tecrübe olacağını belirterek ''Beşiktaş'a karşı haddimiz bilerek oynayacağız''...

Oliver Glasner: ''Beşiktaş'a karşı haddimiz bilerek oynayacağız''

ALİ DANAŞ / İSTANBUL, ()

Avusturya temsilcisi Lask Linz'in teknik direktörü Oliver Glasner, Beşiktaş ile eşleşmelerinin kendileri için büyük bir tecrübe olacağını belirterek ''Beşiktaş'a karşı haddimiz bilerek oynayacağız'' dedi.
Kadro olarak siyah-beyazlıların kendilerinden daha üst bir seviyede olduğunun altını çizen Glasner, Beşiktaş eşleşmesinin oyuncuları için de önemli olduğunu ve öğrencilerinin, methini çok duydukları Vodafone Park'ın ortamını görmek için sabırsızlandığını ifade etti.
St.Pölten ile haftasonu oynanan 0-0'lık maç sonrası Türk dostları ile sohbet eden Oliver Glasner ''Beşiktaş'a çok büyük saygı duyuyoruz.Onlarla oynamak bizim için çok büyük bir tecrübe olacak.Oyuncularım da ben de bu maça çok farklı bir gözle bakıyoruz. St.Pölten maçına bile hazırlanırken hep Beşiktaş'la ilgili konuşuluyordu. Açıkçası kafamız tamamen Beşiktaş maçında, bu yüzden 0-0 berabere kalmamızda bunun etkisi çok büyük. Çünkü sürekli methini duyduğumuz Vodafone Park'ın ortamını ve yine çok meşhur olan taraftarlarının tezahüratlarını merak ediyoruz. Beşiktaş tabi ki kadro olarak bizden üst seviyede. Bu durumu anlamak için Quaresma,Pepe ve Babel'in ismini duymanız bile yetiyor. Biz takım olarak bütün mücadelemizi yapacağız ve haddimizi bilerek oynayacağız. Ama dediğim gibi o gün stadın atmosferi oyuncularımı nasıl etkileyecek ben de çok merak ediyorum'' diye konuştu.

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