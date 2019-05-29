Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist...
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt YÜKSEL
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt...
Küba ile sağlık işbirliği
Küba ile sağlık işbirliği
TFF Başkan adayları listesi belli oldu
TFF Başkan adayları listesi belli...

Olimpiyat şampiyonu Bayram Şit vefat etti

ANKARA, () Güreşte yaşayan en eski Olimpiyat şampiyonu Bayram Şit hayatını kaybetti.  89 yaşında vefat eden Bayram Şit, 1952 Helsinki Olimpiyatları'nda Hasan Gemici ile birlikte altın madalyalı iki şampiyonundan biriydi. 1951 Akdeniz Oyunları...

Olimpiyat şampiyonu Bayram Şit vefat etti

ANKARA, ()

Güreşte yaşayan en eski Olimpiyat şampiyonu Bayram Şit hayatını kaybetti. 
89 yaşında vefat eden Bayram Şit, 1952 Helsinki Olimpiyatları'nda Hasan Gemici ile birlikte altın madalyalı iki şampiyonundan biriydi. 1951 Akdeniz Oyunları Şampiyonu, 1954 Tokyo Dünya 2'nci elde etmişti. Güreşçiliği dönemindeki büyük başarıları güreşi bıraktıktan sonrada devam etti. Milli Takım Teknik Direktörlüğü başta olmak üzere bir çok takımda antrenörlük yaptı. Türk güreşine adını altın harflerle yazdıran Bayram Şit 89 yaşında vefat etti.
Bayram Şit, yarın öğle namazının ardından Ankara Karşıyaka mezarlığında kılınacak öğle namazı sonrası Karşıyaka anıt mezarlığına defnedilecek.

(FOTOĞRAFLI)
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328