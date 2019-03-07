Olcay Şahan: Takımıma yeniden dönmenin mutluluğu içerisindeyim"

Serkan KILINÇ/TRABZON,() -



TRABZONSPOR’da kadro dışı bırakılan Olcay Şahan, affedilerek yeniden takıma döndü. Olcay, “Yaşanılan bu tatsız süreçte, kendi adıma istemeden de olsa yaptığım yanlışlar ve kırdığım insanlar varsa onlardan da özür diliyorum” dedi.

Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan Olcay Şahan affedildi. Trabzonspor yönetimi ile yaptığı görüşmede ücretinde indirim için anlaşmaya varan bordo mavili futbolcu, yeniden takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Yaklaşık 2 aydır, çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Olcay Şahan, affedilmenin mutluluğunu yaşarken, yeni gelişmeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Deneyimli oyuncu paylaşımında, “Öncelikle takımıma yeniden dönmenin mutluluğu içerisindeyim. Yaşanılan bu tatsız süreçte, kendi adıma istemeden de olsa yaptığım yanlışlar ve kırdığım insanlar varsa onlardan da özür diliyorum. Bildiğiniz üzere yaşadığım bu süreç artık geride kaldı. Tek düşüncem, Büyük Trabzonspor camiasının daha iyi yerlere gelmesini sağlamak ve taraftarımızı mutlu etmektir” ifadelerini kullandı.

'ABDÜLKADİR, AYAKKABI GİYEMECEK SEVİYEDEYDİ'

Öte yandan Trabzonspor’da sakatlığı sebebiyle 2 haftadır forma giyemeyen Abdülkadir Ömür de, tedavi için gittiği Almanya’dan Trabzon’a döndü. Almanya’da Türk Milli Takımı Sağlık Kurulu'nda yer alan ve Trabzonspor’un eski doktoru olan Operatör Uzman Dr. Ufuk Şentürk’e tedavi olan Abdülkadir Ömür’ün, yaklaşık 2 hafta daha tedavisinin süreceği bildirildi. Abdülkadir Ömür’ün son durumu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Operatör Uzman Dr. Ufuk Şentürk, “Türk futbolunun en yetenekli ve milli futbolcularından Abdülkadir Ömür kardeşimi uzun zamandır yaşadığı şiddetli ağrıları sebebi ile bir hafta boyunca Berlin’de tedavi ettik. Geldiği gün şikâyetleri nedeniyle ayakkabı dahi giyemeyen sporcumuza geniş çaplı tetkikler sonrasında çok yönlü tedavi yöntemleri uyguladık ve şikâyetlerini belirgin şekilde azalttık. Kulübünün isteği üzerine Trabzon’a dönen sporcumuz için planladığımız özel tedavi programı kulübünde yaklaşık 2 hafta daha devam edecektir. Abdülkadir kardeşime bizlere gösterdiği güveni sebebiyle teşekkür ederim” dedi.

İSTANBUL, TRABZONSPOR’A UĞURSUZ GELDİ

Bu arada Trabzonspor, sahasında oynayacağı Akhisarspor karşılaşmasının da hazırlıklarını basına kapalı gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Spor Toto Süper Ligin ikinci yarısında bir türlü istenilen çıkışı yapamazken, son olarak Kasımpaşa maçında 2-0’dan 2-2 berabere kalarak 2 puanı İstanbul’da bıraktı. Bu sezon İstanbul’da oynadığı maçlarda galibiyete hasret kalan Trabzonspor’da; Başakşehir’e 2-0, Galatasaray’a 3-1 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor’a da 3-1 mağlup olmuştu. Yine İstanbul’da oynanan Beşiktaş ve Kasımpaşa karşılaşmalarında da berabere kalan Trabzonspor’da, hem Ziraat Türkiye Kupası'na veda edildi, hem de ligde 10 puan kaybedildi.

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