Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Yerel seçimler öncesi son anket sonuçları... Hangi ilde hangi ittifak önde
Hangi ilde hangi ittifak önde

Olcay Şahan 2 ay sonra takımla idmana çıktı

Serkan KILINÇ/TRABZON,() - TRABZONSPOR'da yaklaşık 2 aydır kadro dışı kalan ve yapılan görüşmeler sonucu affedilen Olcay Şahan, takımıyla birlikte çalışmalara başladı. Olcay'ın antrenman öncesinde Trabzonspor teknik direktörü Ünal...

Olcay Şahan 2 ay sonra takımla idmana çıktı

Serkan KILINÇ/TRABZON,() -

TRABZONSPOR'da yaklaşık 2 aydır kadro dışı kalan ve yapılan görüşmeler sonucu affedilen Olcay Şahan, takımıyla birlikte çalışmalara başladı. Olcay'ın antrenman öncesinde Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman ile özel olarak görüştüğü ve ikilinin birbirine sarıldığı görüldü.  
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında kendi evinde ağırlayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti. 1 günlük iznin ardından bugün yeniden hazırlıklara başlayan bordo-mavililerin antrenmanına yaklaşık 2 aydır kadro dışı kalan ve dün affedilen Olcay Şahan da katıldı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Kaptan Cemil Usta sahasında yapılan antrenman öncesinde Olcay Şahan, teknik direktör Ünal Karaman ile görüştü ve ardından ikili birbirine sarıldı. Antrenman ısınma çalışması ile başlarken, ardından pas ve topa sahip oyunları ile sürdü. Son bölümde ise taktiksel çalışma yapıldı.
Öte yandan antrenman öncesi teknik heyet ve oyuncular Kıbrıs’ta yaşayan Irmak Asena ve Coşkun Karadağ çiftinin 1 yaşına giren çocukları Mavi Fırtına’nın doğum gününü kutlayarak, hep birlikte anı fotoğrafı çektirdi.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328