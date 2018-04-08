Olaylı maçta Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Bucaspor'u 6-2 yendi

Ev sahibinin gollerinin ardından tribüne giremeyen Bucaspor taraftarları, dışarıdan Bodrum tribünlerine taş yağdırdı



Polis ve bu taraftarlar arasında arbede yaşanırken, Bodrumspor'un 2. golünden sonra Bucasporlu bir taraftar sahaya atladı



Nilüfer DEMİR / BODRUM, ()

STAT: İlçe

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Ata Yıldırım (xx), Burak Cansız (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Birkan (xx) - Abdullah (xx), Agah Oktay (xxx), Emre Şahin (xxx), Muhammet Aran (xxx), Emre Balak (xxxx), Orhan (xx), Mehmet İncebacak (xxx) (Dk. 59 Mesut xx), Erçağ (xxxx) (Dk. 67 Erhan xx), Medeni (xx), Şaban (xxxx) (Dk. 75 Celal xx)

BUCASPOR: Hüseyin (x) - Onur (x) (Dk. 76 Cuma x), İbrahim (x), Ömer (xx), Emre Özkan (x), Murat (x) (Dk. 41 Sancar xx), Uğurcan (x), Emre Toraman (xx), Devrim (x) (Dk. 41 Abdullah xx), Saruhan (x), İlyas (x)

GOLLER: Dk. 25 ve 31 Erçağ, Dk. 27 ve 62 Şaban, Dk. 34 Uğurcan (Kendi kalesine), Dk. 48 Emre Balak (Bodrum Bld Bodrum), Dk. 53 İbrahim, Dk. 79 Emre Toraman (Bucaspor)

SARI KARTLAR: Uğurcan, Emre Toraman (Bucaspor), Emre Balak, Abdullah (Bodrum Bld Bodrum)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta haftalarca düşme hattında çakılı kalan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, üst üste üçüncü galibiyetini yarışta çekiştiği Bucaspor'u farklı yenerek aldı: 6-2. Teknik direktör Tarık Daşgün yönetimindeki çıkışıyla düşme hattından sıyrılan yeşil-beyazlı ekip, İzmir temsilcisini ise bitime 4 maç kala ateşin içine attı. Bu skorla puanını 31 yapan Bodrum, düşme hattından kurtulurken Bucaspor, 28 puanla rakibinin yerine düşme barajına geriledi. İlçe Stadı'ndaki mücadelede ev sahibinin golleri 25 ve 31. dakikalarda Erçağ, 27 ve 62. dakikada Şaban, 34. dakikada kendi kalesine Uğurcan ile 48. dakikada Emre Balak'tan geldi. Yeşil-beyazlılar 89. dakikada Mesut'la bir de penaltı kaçırdı. Buca'nın gollerini ise 53. dakikada İbrahim ve 79. dakikada Emre Toraman attı.

Maç için İzmir'den gelen Bucaspor taraftarlarının bir kısmı, misafir tribünün kontnjanı dolduğu için stada giremedi. Tribüne 237 Bucaspor taraftarı alındı. Ev sahibinin gollerinin ardından tribüne giremeyen Bucaspor taraftarları, dışarıdan Bodrum tribünlerine taş yağdırdı. Polis ve bu taraftarlar arasında arbede yaşandı. Bodrumspor'un 2. golünden sonra Bucasporlu bir taraftar da sahaya koltuk fırlattı, ardından da sahaya girdi. Bu taraftar emniyet güçleri tarafından dışarı çıkartıldı. Bodrum'un 6. golünden sonra ise Bucalılar tribünü tamamen boşalttı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Bodrumspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Mehmet İncebacak'ın ortasında topu kaleci Hüseyin, Şaban'dan önce kontrol etti.

25. dakikada ev sahibi öne geçti. Bodrum'un sol kanattan gelişen atağında Orhan'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Erçağ'ın vuruşu gol oldu: 1-0.

27. dakikada fark 2'ye çıktı. Sol kanattan Emre Şahin'in ortası ile ceza alanı içerisinde topla buluşan Şaban, kaleci Hüseyin'i avladı: 2-0.

31. dakikada Bodrum'un gol yağmuru sürdü. Sağ kanattan gelişen Bodrumspor atağında Abdullah'ın pasıyla buluşan Erçağ, takımına 3. golü getirdi: 3-0.

34. dakikada Bucasporlu Uğurcan kenti ağlarını havalandırdı. Ev sahibinin sağ kanattan gelişen atağında Muhammet Aran'ın kaleye gönderdiği topa müdahale eden Uğurcan, yaptığı ters bir vuruşla kendi kalesine gol attı: 4-0.

Bodrumspor ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

48. dakikrada Bodrum'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Balak'ın yaptığı aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu: 5-0.

53. dakikada Bucaspor'un golü geldi. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan İbrahim vuruşuyla takımının ilk golünü kaydetti: 5-1.

62. dakikada Bodrumspor'un sağ kanattan gelişen atağında Erşah'ın pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Şaban'ın vuruşu yeşil-beyazlılara 6. golü getirdi: 6-1.

79. dakikada konuk ekipten Emre Toraman, topu kaleci Birkan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluşturdu: 6-2.

89. dakikada Bodrumsporlu Mesut'un yaptığı penaltıyı Bucaspor kalecisi Hüseyin kurtardı.

Maç 6-2 sona erdi.