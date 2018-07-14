Olaylı güreşin ardından Recep Kara, Kırkpınar'ı bıraktığını açıkladı

TARİHİ Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık kategorisinde Ali Gürbüz ve Recep Kara'nın müsabakasında 'puan' tartışması yaşandı. Puanlama bölümünde iki taraf da yendiğini düşünerek sevinç yaşarken, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) üzerinden yapılan incelemede Ali Gürbüz galip sayıldı. Karara itiraz eden Recep Kara, Kırkpınar güreşlerini bıraktığını açıkladı. Tribünlerde çıkan olaylara ise polis müdahale ederek, seyircileri yatıştırdı.657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü Sarayiçi Er Meydanı'na kısasıya mücadelelere sahne oldu. Saat 10.00'da başlayan ve 30 dereceyi bulan sıcak havada pehlivanlar üst turlara çıkmak için mücadele verirken, başpehlivanlık üçüncü tur kuralarında erken final niteliğindeki eşleşmede Ali Gürbüz'ün rakibi Recep Kara oldu. Normal sürede iki pehlivan da birbirine üstünlük sağlamayınca puanlama bölümüne geçildi. Ali Gürbüz atak yaparak Recep Kara'dan puan almaya çalıştı, ancak Recep Kara da karşılık verince iki pehlivan da puan aldığını düşünerek sevinç yaşadı. İtirazlar sonucu Hakem Kule heyeti, Video Yardımcı Hakem Sistemi'nden (VAR) faydalanarak video kayıtlarını inceledi. Bu sırada Recep Kara ve Ali Gürbüz, yardımcılarıyla birlikte hakem kule heyeti önünde bekledi. Yaklaşık yarım saat süren inceleme sırasında tribünlerin yarısı Ali Gürbüz'e, diğer yarısı da Recep Kara lehine tezahüratta bulundu.VAR'DAN ALİ GÜRBÜZ GALİP ÇIKTIBaşpehlivan Recep Kara, yardımcılarının çektiği güreş videosunu cep telefonundan izledikten sonra, "Daha nasıl yeniş olacak, 50 adam var bir güreşi açamadınız" diye tepki gösterdi. Hakem kule heyeti, yaklaşık yarım saat sonra artan kalabalık üzerine heyet önündeki bulunanların dağılmasını ve Ali Gürbüz ile Recep Kara'nın kalmasını istedi. Polisten de bu konuda yardım istedi. VAR'da görüntülerin incelemesinin ardından hakem kule heyeti Ali Gürbüz'ü galip ilan etti. Gürbüz ve yardımcıları büyük sevinç yaşayıp Er Meydanı'ndan ayrıldı. Recep Kara ise itirazlarını sürdürerek hakem kule heyetine "Bu karar hepinize lazım olacak" dedi. Hakem Kule Heyeti itirazları üzerine Kara'yı kuleye çağırdı.RECEP KARA, KIRKPINAR'I BIRAKTIKararın açıklanmasının ardından tribünlerde de hareketli anlar ve tartışmalar yaşandı. Polis ekipleri tartışma çıkan tribünlere girerek sakinleştirmeye çalıştı. Kararın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Recep Kara, haksız olarak yenilgi kararı verildiğini ve Kırkpınar'a artık güreşmek için gelmeyeceğini söyledi. Kara, "Bu anlattıklarım olayın sıcağıyla nabzım yüksek bir şekilde anlatmıyorum. Tamamen kendimdeyim, tüm irademle anlatıyorum. 22 senedir ben bu er meydanındayım. 4 defa Kırkpınar başpehlivanı oldum. Bu güreşi herkes kadar en iyi ben de bilirim. Ben kimsenin hakkını hukukunu istemiyorum. Ama ben 1 yıldır burada emek harcıyorum. Aşağıda görüntüyü ben de izledim. Eğer altın puanla bu güreş verilmediyse, Ali Gürbüz ile yaptığım müsabaka bana verilmiyorsa, artık Kırkpınar'da güreşmeme gerek yok. Benim için Kırkpınar güreşleri bitmiştir. Recep Kara'nın güreş yapma işi bitmiştir. Hak, hukuk bir şey yok burada. İstedikleri gibi oyun oynuyorlar. Burada bir yılın emeği var, bir yıldır gece gündüz çalışarak hazırlanıyoruz. Ama bizim hakkımızı yemesinler, Ben senelerdir dopingli adamlarla uğraştım, 4 tane birinciliğimi yediler. Geldiler, yine hakkımızı yiyorlar, yazıklar olsun diyorum, başka bir şey demiyorum. Buradan yetkililere sesleniyorum. Her şey kayıtta, hiçbir şey gizli kalmıyor. Allah'a havale ediyorum bunları, benim için Recep Kara olarak bu saatten sonra Kırkpınar güreşi benim için bitmiştir. Görüntüleri ben de izledim, ağır çekimde de izledim. 'Bu güreşi Ali'ye verdiyseniz tebrik ederim güreşi katlettiniz' dedim. Bu güreşi onlar kadar biz de biliyoruz" şeklinde konuştu.ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLDUBaşpehlivanlık güreşlerinin üçüncü tur sonucu, normal sürede rakibi İsmail Koç'u yenen Fatih Atlı çeyrek finale adını yazdırdı. Normal sürede yenişemeyen başpehlivanlar Hüseyin Gümüşalan, rakibi Ali Yanatma'yı, Şaban Yılmaz rakibi Ünal Karaman'ı, Orhan Okulu rakibi Nedim Gürel'i, Serhat Balcı rakibi Mustafa Batu'yu, İsmail Balaban rakibi Osman Aynur'u, Faruk Akkoyun ise rakibi Hamza Köseoğlu'nu yenerek çeyrek finalist oldu.

FOTOĞRAFLI