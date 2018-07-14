Olaylı güreşin ardından Recep Kara, Kırkpınar'ı bıraktığını açıkladı/ Ek fotoğraflar
14 Temmuz 2018 Cumartesi 19:39
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