Olaylı güreşin ardından Recep Kara, Kırkpınar'ı bıraktığını açıkladı (2)

HAKEMLER CEZA KURULUNA SEVK EDİLDİ

657'nci Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde Recep Kara ile Ali Gürbüz arasındaki 3'üncü tur güreşinde son saniyede puanı kimin tartışması üzerine Video Yardımcı Hakem sistemi VAR incelemesi yapılmıştı. Ali Gürbüz'ün galip ilan edildiği müsabakanın ardından Recep Kara, Kırkpınar güreşlerini bıraktığını açıklarken, Türkiye Güreş Federasyonu müsabakaya bakan hakemlerin ceza kuruluna sevk edildiğini açıkladı. İnternet sitesinden yapılan açıklamada, "Karşılaşma uzun süre durdu. Kule hakemleri görüntüleri tekrar tekrar izledi. Ardından da Ali Gürbüz galip ilan edildi. Bunun üzerine Recep Kara uzun süre çayırda itiraz etti. Ardından kule hakemlerinin yanına çıkan Recep Kara resmi itirazda da bulundu. Bunun üzerine Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın görevli hakemleri ceza kuruluna sevk etti. Bundan sonra bir komisyon kurulacak, güreş tekrar incelenecek. Bu komisyonun kararına göre hakemler ceza alabilecekler" denildi.