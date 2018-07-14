Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı

Olaylı güreşin ardından Recep Kara, Kırkpınar'ı bıraktığını açıkladı (2)

HAKEMLER CEZA KURULUNA SEVK EDİLDİ 657'nci Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde Recep Kara ile Ali Gürbüz arasındaki 3'üncü tur güreşinde son saniyede puanı kimin tartışması üzerine Video Yardımcı Hakem sistemi VAR incelemesi yapılmıştı....

Olaylı güreşin ardından Recep Kara, Kırkpınar'ı bıraktığını açıkladı (2)

HAKEMLER CEZA KURULUNA SEVK EDİLDİ
657'nci Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde Recep Kara ile Ali Gürbüz arasındaki 3'üncü tur güreşinde son saniyede puanı kimin tartışması üzerine Video Yardımcı Hakem sistemi VAR incelemesi yapılmıştı. Ali Gürbüz'ün galip ilan edildiği müsabakanın ardından Recep Kara, Kırkpınar güreşlerini bıraktığını açıklarken, Türkiye Güreş Federasyonu müsabakaya bakan hakemlerin ceza kuruluna sevk edildiğini açıkladı. İnternet sitesinden yapılan açıklamada, "Karşılaşma uzun süre durdu. Kule hakemleri görüntüleri tekrar tekrar izledi. Ardından da Ali Gürbüz galip ilan edildi. Bunun üzerine Recep Kara uzun süre çayırda itiraz etti. Ardından kule hakemlerinin yanına çıkan Recep Kara resmi itirazda da bulundu. Bunun üzerine Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın görevli hakemleri ceza kuruluna sevk etti. Bundan sonra bir komisyon kurulacak, güreş tekrar incelenecek. Bu komisyonun kararına göre hakemler ceza alabilecekler" denildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325