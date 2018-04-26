Olaylı derbiyle ilgili 5 kişiye tutuklama istemi

Serpil KIRKESER / İstanbul,() - TATİL edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye gönderilen şüphelilerden 5'i tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında emniyette işlemleri tamamlanan 25 şüpheli sabah saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

25 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı. Savcı şüphelilerden 5'ini tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkemeye sevk edilenler arasında Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet verdiği iddia edilen S.D.'nin de olduğu öğrenildi. Ayrıca 15 şüpheliye de adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edilmesine karar verildi. Diğer 5 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı.