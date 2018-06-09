Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit, 1 asker yaralı
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit,...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
Usulsüz rapora itiraz eden doktoru bayıltana kadar dövdü
Hastanede dehşet... Doktoru bayıltana kadar...

Okyanus Kolejleri, voleybolda dünya şampiyonu oldu

BRNO, () 22'nci ISF Dünya Okul Sporları Voleybol Şampiyonası'nda zafer Okyanus Kolejleri'nin temsil ettiği Türkiye'nin oldu. Çek Cumhuriyeti'nin Brno kentinde düzenlenen 22'nci ISF Dünya Okul Sporları Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye...

Okyanus Kolejleri, voleybolda dünya şampiyonu oldu

BRNO, ()

22'nci ISF Dünya Okul Sporları Voleybol Şampiyonası'nda zafer Okyanus Kolejleri'nin temsil ettiği Türkiye'nin oldu.
Çek Cumhuriyeti'nin Brno kentinde düzenlenen 22'nci ISF Dünya Okul Sporları Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye şampiyon oldu. 31 ülke arasında şampiyonluğa ulaşan Okyanus Kolejleri Erkek Voleybol Takımı'nın temsil ettiği Türkiye, final karşılaşmasında Almanya ile karşılaştı. İlk seti 28-26 kazanan Türk ekibi, ikinci sette 25-19, üçüncü sette ise 25-23 mağlup oldu. Daha sonra 4'üncü seti 25-21 kazanarak karşılaşmayı son sete götüren Türkiye, 5'inci seti 15-12 önde tamamlayarak rakibini 3-2 yendi.
Şampiyonluğun gelmesinin ardından kupa töreni düzenlenirken, oyuncular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı.
Türkiye'ye dünya şampiyonluğu kazandıran öğrenciler sırasıyla şu maçları kazandı:
- Türkiye - Belçika: 2-0
- Türkiye - Tayvan: 2-0
- Türkiye - Slovakya: 2-0
- Türkiye - İtalya: 2-1 (ÇEYREK FİNAL)
- Türkiye - Sırbistan: 2-0 (YARI FİNAL)
- Türkiye - Almanya: 3-2 (FİNAL)
Öte yandan Türkiye'yi kızlarda temsil eden Acıbadem Özel Bilim Doğa Koleji üçüncülük maçında Brezilya'yı 3-0 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Kupa töreni ve sonrasında yaşanan sevinç 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325