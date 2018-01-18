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Okullararası Hentbol Türkiye şampiyonları belli oldu

Genç erkeklerde Türkiye Şampiyonu Okyanus Kolejleri  Okyanus Koleji-Doğa Koleji: 20-17 Türkiye'yi, Dünya Gençler Hentbol Şampiyonası'nda temsil edecekler  Kızlarda şampiyon Şehir Koleji... Kastamonu 10 Aralık Anadolu Lisesi-Şehir...

Okullararası Hentbol Türkiye şampiyonları belli oldu

Genç erkeklerde Türkiye Şampiyonu Okyanus Kolejleri 

Okyanus Koleji-Doğa Koleji: 20-17

Türkiye'yi, Dünya Gençler Hentbol Şampiyonası'nda temsil edecekler 

Kızlarda şampiyon Şehir Koleji... Kastamonu 10 Aralık Anadolu Lisesi-Şehir koleji: 22-28

İstanbul

Karabük'te oynanan ve 8 okulun finallere geldiği Türkiye Şampiyonası'nda zirveye erkeklerde Okyanus Kolejleri, kızlarda Eskişehir Şehir Kolejleri ulaştı. Okullararası Hentbol Gençler A Kategorisi erkekler final maçında Doğa Koleji'ni 20-17 mağlup eden Okyanus Kolejleri son derece çekişmeli geçen maçta rakibine üstünlük sağlayarak Türkiye'nin en büyüğü oldu.
Okul sporlarında kızlar hentbolde ise Kastamonu 10 Aralık Anadolu Lisesi'ni 28-22 yenmeyi başaran Özel Şehir Koleji şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye şampiyonu iki okul ülkemizi Şubat ayı sonunda Katar'da yapılacak ISF Dünya Gençler Hentbol Şampiyonası'nda temsil edecek. 

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