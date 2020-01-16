Okul Sporları Yıldızlar Ligi Judo İl Seçmeleri yapıldı

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Anadolu Yıldızları Ligi Judo Gruplar Müsabakaları’nda Ankara’yı temsil edecek judocular yapılan seçme müsabakaları sonunda belirlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2020 Okul Sporları Anadolu Yıldızları Ligi Ankara seçmeleri, Judo Federasyonu hizmet binasında bulunan spor salonunda yapıldı. 08-09 Şubat tarihleri arasında 8 grupta (Sakarya, Denizli, Kayseri, Amasya, Erzurum, Van, Batman, Kahramanmaraş) yapılacak grup müsabakalarında başkenti temsil edecek judocuların seçmelerinde 36 erkek ve 27 kadın judocu kürsü mücadelesi yaptı.



