Okul Sporları Bowling müsabakaları sona erdi

KARAMAN /

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün okul sporları faaliyet programı kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen Okullarararası Gençler Bowling İl Birinciliği müsabakaları yoğun ilgi gördü.

Gençler Bowling İl Birinciliği müsabakaları, dereceye giren takımların belirlenmesinin ardından sona erdi. Karaman'da bir alışveriş merkezinin bowling salonunda düzenlenen müsabakalara 6 okuldan 40 sporcu katıldı. Oldukça eğlenceli ve keyifli geçen müsabakalar sonunda erkeklerde Özel Karadağ Lisesi birinci, Abdullah Tayyar Anadolu Lisesi ikinci, Karaman Lisesi üçüncü, kızlarda ise Karaman Lisesi birinci, Özel Karadağ Lisesi ikinci, 15 Temmuz Şehit Muhammet Yalçın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu. Kategorilerinde dereceye giren sporcular Okullar Arası Bowling Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

(FOTOĞRAFLI)