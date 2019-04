Okay Yokuşlu'nun İspanya'daki yaşamı 'Sporcu Vizesi'nde

İSTANBUL,() - Sporcu Vizesi'nin bu haftaki konuğu İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu.

İspanya'nın Vigo şehrinin köklü takımlarından olan Celta Vigo'da futbol kariyerini sürdüren milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'ya konuk olan Siyamend Kaçmaz, futbolcunun İspanya'daki yaşantısını ekrana taşıyor. Celta Vigo takımının tesislerinde Okay'ın idmanı, maç öncesi kamptaki görüntüsü ve İspanya'da kalıcı olmaya karar veren milli futbolcunun İspanyolca dersi de görmesi tüm ayrıntıları ile bu programda olacak. Okay Yokuşlu'nun Barcelona'da oynayan Arjantinli yıldız Messi ile lig maçındaki ilk karşılaşmada yaşadıkları ise gülüp geçirecek. TRT Spor'da her Pazar yayınlanan Sporcu Vizesi saat 11:00'de.

