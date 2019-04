Okay Yokuşlu: Messi'yi bir yürürken bir de gol sevincinde görüyorsun

Celta Vigo’nun 'animosu' (Güçlü), Trabzonspor'un 'dinamosu' Okay Yokuşlu, 'Sporcu Vizesi'ne konuk oldu

İSTANBUL, () - İspanya La Liga’da Celta Vigo forması giyen milli oyuncu Okay Yokuşlu, İspanya futbolu, yaşantısı ve A Milli Takım’ın performansı hakkında açıklamalarda bulundu. Yokuşlu, İspanya’da kendisine “animo” dendiğini belirterek, anlamının güçlü, kuvvetli olduğunu söyledi.

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo’da forma giyen milli oyuncu Okay Yokuşlu, TRTSpor’da yayınlanan ve Siyamend Kaçmaz'ın sunduğu Sporcu Vizesi’ne konuk oldu. İspanya’da mutlu olduğunu, İspanyolca dersler aldığını belirten Yokuşlu, önemli açıklamalarda bulundu. İspanya futbolu hakkında konuşan Yokuşlu, en heyecanlandığı anın Barcelona maçı olduğunu söyledi. Dünyaca ünlü futbolcu Messi hakkında da açıklamalarda bulunan milli yıldız, “Müthiş yetenek. Bizim maçta oynuyoruz, Messi’yi doğal olarak kontrol ediyorsun, zaten ister istemez nerede oynuyor kaçırmayayım falan bakıyorsun. Bütün oyuncular öyle. Messi’ye ne zaman baksam genellikle saha içinde yürüyordu. Sonra bir baktım, bir orta geldi ceza sahasına, Messi vurdu, gol sevincine gidiyordu en son” diye konuştu.

“MESSİ’NİN KARŞISINDA OYNAYANA DA ‘NİYE ONU KAÇIRDIN’ DİYEMESİN”

Yokuşlu, “Adam geçirmiyorum diyorsun ama Messi’yi kaçırmışsın” sorusu üzerine ise, “Bir dakika yanlış anlaşılma oldu. Onu ben kaçırmadım. Ben uzak bir pozisyondaydım. Kaldı ki Messi’nin karşısında oynayana da ‘Niye onu kaçırdın’ diyemesin, o Messi” cevabını verdi.

“ENES ÜNAL İLE GÖRÜŞÜYORUZ”

Kendisi gibi İspanya’da futbol hayatını sürdüren Enes Ünal ile de zaman zaman görüştüğünü ve Ünal’ı da çok yetenekli bulduğunu belirten milli futbolcu, boş vakitlerini ise genellikle antrenman sonrası dinlenerek geçirdiğini belirtti. Yokuşlu, İspanya’da insanların çok rahat olduğunu belirterek, “Ya zaten İspanyolların genel olarak yapısı rahat insanlar. Öğlen arası bütün her yer kapalı 3-4 saat. İnsanlar hayatlarını yaşıyorlar. Mesela ‘siesta’ olmasından belli yani” dedi.

“BANA ‘ANİMO’ DİYORLAR”

İspanya’da kendisine “animo” dendiğini söyleyen Yokuşlu, “Tam olarak anlamı, hani spesifik olarak bilmiyorum ama herhalde güçlü, kuvvetli anlamında bir şey. Trabzon da ‘dinamo’ diyorlardı. Burada animo diyorlar” şeklinde konuştu.

BARCELONA'YI YIKAN TÜRK

Siyamend Kaçmaz'ın Vigo'da gezerken araç içinde Okay Yokuşlu ile yaptığı sohbette Barcelona'yı yıkan Türk Gökdeniz ile ilgili olarak, "Bir hatıra var; Gökdeniz Karadeniz. Rubin Kazan’da oynuyor. Barcelona ile oynuyorlar ve maçı Rubin Kazan 2-1 kazanıyor, onların sahasında. Galibiyet golünü de Gökdeniz atıyor. O zaman Rusya Devlet Başkanı Medvedev’di. Böyle kutlarken elini sıkıyor ya hani bütün futbolcuların, o kahraman Türk sen misin diyor Gökdeniz’e" hatırasını anlatması üzerine Okay Yokuşlu da "Ne güzel bir şey" cevabını verdi.

“XAVI, INIESTA, MESSI HEPSİ KISACIK. İLK GELDİĞİMDE MALZEMELER BANA DAR OLDU"

Okay Yokuşlu Celta Vigo'ya ilk geldiğinde kendisine dar olan malzemeler verildiğini belirterek, “Buraya ilk geldiğimde, malzeme veriyorlar işte bizim bedenimize göre, içimize giydiğimiz içlikler falan var. Malzemecinin bana verdiği şeyin içinde daracık kaldım, kısacık kollar falan. ‘Bunun daha büyüğü yok mu?’ dedim. Diyor ki, 'Xavi, Iniesta, Messi, hepsi kısacık, sen ekstrasın.' Bir süre sonra artık bana özel yapmaya başladılar.” dedi.

“JENERASYON İYİ”

A Milli Takım hakkında da konuşan Okay Yokuşlu, “Jenerasyon iyi. Zaten takıma katılan ağabeyler de çok tecrübeli, başarılı. Şenol Güneş de zaten başarılı. 2’de 2 yaptık, çok güzel başladık” açıklamasında bulundu.

