Okay Yokuşlu: "Çok basit goller yedik"

TRABZON, ()

Trabzonsporlu futbolcu Okay Yokuşlu, takımının Beşiktaş'a 2-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Sahada dengeli bir oyun olduğunu söyleyen Okay, "Beşiktaş da iyi bir takım. Kendi sahamızda olmanın avantajını kullanmak isterdik. Çok basit goller yedik. Atan takımın kazanacağı bir mücadele oldu. Üzgünüz. Üst sıralara yaklaşmak için bir fırsattı. Rakiplerimizin puan kaybettiği bir haftada kazanmak isterdik, olmadı. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" dedi.

Performansını yükseltmek için neler yaptığı sorusuna yanıt veren Okay, "Kendi görevimi yapmaya çalışıyorum. Mevkim ne gerektiriyorsa, onu yapıyorum. Maçtan önce düşünüyorum ne yapmam lazım, takıma nasıl katkı sağlayabilirim diye. Bu şekilde çalışıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.