Okan Derici Altınordu'nun kurtarıcısı oldu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -
SPOR Toto 1. Lig'de Altınordu formasıyla Adanaspor deplasmanında 90+1. dakikada rakip fileleri sarsarak 2-1'lik galibiyetin mimarı olan Okan Derici, kırmızı-lacivertli takıma ikinci kez son anda 3 puan kazandırdı. Devre arasında Gazişehir Gaziantep'ten yuvaya dönen 26 yaşındaki futbolcu, ilk kez görev aldığı 18. haftadaki Balıkesirspor Baltok maçında 71. dakikada oyuna girip, 88. dakikada frikikten muhteşem bir gole imza attı. İzmir ekibi karşılaşmayı 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Son olarak Adanaspor deplasmanında 33. dakikada oyuna giren Okan, uzatmada attığı golle Altınordu'nun kurtarıcısı oldu. Tecrübeli orta saha, 26. haftada 4-2 kazanılan Eskişehirspor deplasmanında da gol perdesini açtı.
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -