Okan Buruk, Visca ile özel görüştü 

Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

Mevlüt Erdinç'e transfer izni

İbrahim ALİOĞLU - Serhan TÜRK / İSTANBUL,()

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 2'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde basına ilk 20 dakikası açık gerçekleştirilen antrenman topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra topla birlikte elleriyle ısınma oyunu oynayan futbolcular, idmana pas oyunuyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma ve çift kale maç yapıldığı öğrenildi.

Antrenmana sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir ve Gael Clichy katılmazken, iki futbolcu salonda bireysel çalışma yaptı.

MEVLÜT ERDİNÇ'E TRANSFER İZNİ

Geçen sezon kiralık olarak Antalyaspor forması giyen ve 24 maçta 12 gole imza atan golcü oyuncu Mevlüt Erdinç'in transfer görüşmeleri için izinli olduğu bildirildi. Milli oyuncunun hem yurt içi, hem de yurt dışından transfer teklifleri aldığı öğrenildi.

VİSCA İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Bu arada antrenman öncesinde teknik direktör Okan Buruk, takım kaptanı Edin Visca ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Uzun yıllar takımda yer alan ve önemli bir hücum gücü olan Visca, Başakşehir'in Fenerbahçe karşısında en önemli gol silahı olacak.

Turuncu lacivertli ekip yarın yapacağı son çalışmayla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan detaylar

-Okan Buruk ile Visca'nın özel görüşmesi