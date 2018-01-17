OKAN BURUK VE AKHİSARSPOR İKİNCİ YARIYA HAZIR

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftalarında kötü sonuçlar alarak ligin dibine demir atan Teleset Mobilya Akhisarspor, ligin ikinci yarısına daha iyi hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk, yaptığı açıklamalar ile takımının çok daha güçlü bir hale geldiğini anlattı. Okan Buruk yönetimindeki Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'in ilk yarısındaki son 9 maçta galibiyet yüzü görememiş ve ligde 12. sıraya kadar düşmüştü. Teleset Mobilya Akhisarspor'un 19 puanı bulunuyor.

Teleset Mobilya Akhisarspor teknik direktörü Okan Buruk, devre arası için yaptıkları Antalya kampını anlattı. Başarılı çalıştırıcıya göre takımı oldukça iyi bir kamp dönemi geçirdi. Ligin ilk yarısındaki görüntüyü tamamen yok eden takım, çok daha güçlü bir hale geldi. Kamp dönemi boyunca her gün çift idman yapan Teleset Mobilya Akhisarspor oyuncuları, fiziksel olarak da moral olarak da ikinci yarıya hazırlandı. Okan Buruk ise ilk yarıyı travma olarak adlandırdı ve travmayı atlattıklarını söyledi.

Okan Buruk, çarşamba günü kendi sahalarında oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçını da değerlendirdi. Boluspor ile karşılaşacak olan Teleset Mobilya Akhisarspor, ilk maçı 2-1 kazanmıştı. Okan Buruk ise Ziraat Türkiye Kupası maçlarının olumlu ve olumsuz yönlerinden bahsetti. Ligin ikinci yarısı için önemli çalışmalar yaparken bu çalışmaları kupa maçları nedeniyle bölmek zorunda kaldıkları için serzenişte bulunan Okan Buruk, kupa maçlarının aynı zamanda hazır olmayan oyuncularının hazırlığı için önemli olduğuna vurgu yaptı. Sakat futbolcusunun olmadığını söyleyen teknik direktör Okan Buruk, Boluspor'u yenerek sezonun ikinci bölümüne iyi başlamak istediklerini söyledi.

Teleset Mobilya Akhisarspor, yaptığı transferlerle de güçlendi. Bursaspor'dan eski futbolcuları Bilal Kısa'yı ve Kardemir Karabükspor'dan Seleznyov'u transfer eden Teleset Mobilya Akhisarspor, 2 transfer daha yapacak. Okan Buruk ise takımdan kimsenin gitmeyeceğini söyledi. Spor dünyasındakindaki tüm gelişmeleri ve maçlara açılan en yüksek oranları cep telefonunuzdan mobilbahis ve online bahis sitesi trbet siteleri aracılığı ile