Onur ATIŞ / İZMİR, ()- GÖZTEPE Teknik Direktörü Okan Buruk, TFF 1'inci Lig'de çalışmanın çok zor olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini yorumlamak için beINSports'a konuk olan Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, "Süper Lig, 1'inci Lig'den daha kolay. Bizim bulunduğumuz ligde tüm takımlar inanılmaz bir rekabet halinde. Süper Lig'de ise maçların zorluk seviyesiburaya göre düşük.

Süper Lig'de önününüzü net şekilde görüyorsunuz. İnanıyorum ki Göztepe olarak gelecek sezon hedeflediğimiz yerde olacağız. Göztepe'nin başında Süper Lig'de çalışmak en büyük hayalim. Bu amacımıza ulaşacağız. Manisaspor galibiyetiyle çıkışa geçtik. Zor maçlar bizi bekliyor ancak istediğimiz sonuçları alarak sezon sonunda taraftarımıza şampiyonluk hediye edeceğiz" diye konuştu.

Futbolculuk kariyerinde Avrupa ve dünyanın önemli yerlerinde maçlara çıktığını hatırlatan, Süper Lig'de Elazığspor, Gaziantepspor ve Sivasspor'da teknik adamlık yapan Okan Buruk, "Açıkçası Göztepe taraftarı gibi takımına tutkuyla bağlı bir grup ben görmedim. Bize çok büyük destek veriyorlar. Onların itici gücüyle başaramayacağımız bir şey yok" dedi. Buruk'la birlikte programa katılan olimpiyat şampiyonu milli güreşçimiz Taha Akgül de Göztepe'yi Süper Lig'de görmek istediğini söyledi. Doğduğu şehrin takımı Sivasspor'un da şampiyon olmasını istediğini dile getiren Akgül, "Benim ailem Buca'da ikamet ediyor. Umuyorum iki takım el ele bir üst lige çıkar. İzmir gibi büyük bir şehrin artık Süper Lig'de bir temsilcisi olması lazım. Bunu da Göztepe başaracak" diye konuştu.