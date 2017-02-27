Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu: Şu anda fiilen TBMM'nin yetkileri elinden alınmış durumda
Kılıçdaroğlu: Demokrasi mi tek adam...
Başbakan Yıldırım'dan ilginç dolar yorumu: 4 lirayı gördü 3.60'e indi
Yıldırım: Bu sistem babanın oğulla...
GAZETECİLİK MESLEK ÖRGÜTLERİ YARIN İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELİYOR
Gazetecilik meslek örgütleri toplanıyor...
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti

Okan Buruk: Süper Lig, 1'inci Lig'den daha kolay

Onur ATIŞ / İZMİR, ()- GÖZTEPE Teknik Direktörü Okan Buruk, TFF 1'inci Lig'de çalışmanın çok zor olduğunu söyledi. Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini yorumlamak için beINSports'a konuk olan...

Okan Buruk: Süper Lig, 1'inci Lig'den daha kolay

Onur ATIŞ / İZMİR, ()- GÖZTEPE Teknik Direktörü Okan Buruk, TFF 1'inci Lig'de çalışmanın çok zor olduğunu söyledi.
Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini yorumlamak için beINSports'a konuk olan Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, "Süper Lig, 1'inci Lig'den daha kolay. Bizim bulunduğumuz ligde tüm takımlar inanılmaz bir rekabet halinde. Süper Lig'de ise maçların zorluk seviyesiburaya göre düşük.
Süper Lig'de önününüzü net şekilde görüyorsunuz. İnanıyorum ki Göztepe olarak gelecek sezon hedeflediğimiz yerde olacağız. Göztepe'nin başında Süper Lig'de çalışmak en büyük hayalim. Bu amacımıza ulaşacağız. Manisaspor galibiyetiyle çıkışa geçtik. Zor maçlar bizi bekliyor ancak istediğimiz sonuçları alarak sezon sonunda taraftarımıza şampiyonluk hediye edeceğiz" diye konuştu.
Futbolculuk kariyerinde Avrupa ve dünyanın önemli yerlerinde maçlara çıktığını hatırlatan, Süper Lig'de Elazığspor, Gaziantepspor ve Sivasspor'da teknik adamlık yapan Okan Buruk, "Açıkçası Göztepe taraftarı gibi takımına tutkuyla bağlı bir grup ben görmedim. Bize çok büyük destek veriyorlar. Onların itici gücüyle başaramayacağımız bir şey yok" dedi. Buruk'la birlikte programa katılan olimpiyat şampiyonu milli güreşçimiz Taha Akgül de Göztepe'yi Süper Lig'de görmek istediğini söyledi. Doğduğu şehrin takımı Sivasspor'un da şampiyon olmasını istediğini dile getiren Akgül, "Benim ailem Buca'da ikamet ediyor. Umuyorum iki takım el ele bir üst lige çıkar. İzmir gibi büyük bir şehrin artık Süper Lig'de bir temsilcisi olması lazım. Bunu da Göztepe başaracak" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.