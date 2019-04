Okan Buruk: İlk 5 için mücadelemizi sürdüreceğiz

Çaykur Rizespor teknik direktörü Okan Buruk, ikinci yarıya başlarken hedeflerinin ligde kalmak olduğunu ancak şu anki tabloda ilk 5 için mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında pazar günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da hazırlıklar devam ediyor. Yeşil-mavililerin teknik direktörü Okan Buruk, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlardı. Kalan haftalarda her takımın kendi kaderini belirleyeceğini belirten Buruk, "Şampiyonluğa oynayan takımların kaderini oynayacakları rakiplerinin belirleyeceği düşüncesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Herkes kendi geleceğini kendisi belirleyecektir. Bizde Rizespor'un başarısı için mücadele ediyoruz, ilk 5 sıranın içerisinde yer almayı istiyoruz. 5'inci sıradaki takımla aramızda 1 puan var. Bizim hedefimiz; lig sonuna kadar 5'inciliği kovalayıp lig bittiğinde bu hedefe ulaşmak olacaktır. İkinci yarıya başlarken 12 puanı olan bir takımdık. Şu an ikinci yarıda topladığımız 25 puan ile birlikte 8'inci sıraya yükselen bir takım oldu. Üzerimizde bunun özgüveni var. İkinci yarıya başlarken hedefimiz ligde kalmaktı ancak şu anki tabloda ilk 5 için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi."BAŞAKŞEHİR'DEN PUAN ALMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"Buruk, Medipol Başakşehir mücadelesi hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:"Evimizde oynadığımız son maçı kazandık. İstanbul'a bunun özgüveni ile gideceğiz. Çok zor bir mücadele olacak. Ligin liderine karşı oynayacağız. Nasıl oynayabileceğimizi, kendi artılarımızı ve rakibimizin gücünü biliyoruz. Bu doğrultuda Başakşehir'den puan almak için sahaya çıkacağız."TAKIMDA YER ALAN EKSİKLERBuruk, Medipol Başakşehir maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncuları hakkında şu bilgileri verdi:"İlk 11'de görev alan Samudio ve Abarhoun bu maçta cezalı olmaları nedeniyle oynayamayacak. Aatif son maçta sakatlanıp oyundan çıkmıştı. Bu maçta o da görev alamayacak. Petrucci'nin sakatlığı sürüyor. Morozuik hafta boyunca antrenmanlara çıkamadı, son antrenmanda onu deneyeceğiz. Musa'nın da hafif bir sakatlığı vardı. Antrenmanlara dün itibariyle başladı ve Başakşehir maçında inşallah bizle birlikte olacak. Kadro içerisinde yer alan bütün oyuncularımız çok değerli. Kendini oynamadığı halde hazır tutan ve forma için mücadele eden oyuncularımız için bu durum bir şans olacak. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur.""İNŞALLAH KALAN 6 HAFTADA FUTBOL KONUŞULUR"Her takımın hakkını korumak adına itirazlar ve söylemlerde bulunduğu ifade eden Buruk, "Ligin sonu yaklaştıkça herkes kendince haklı olduğu konularda sesini daha fazla yükseltiyor. Göztepe maçında kazandığımız için belki çok önemli çıkmadı ama bizimde şikayetçi olduğumuz konular vardı. Bize de bu zamana kadar lehimize ve aleyhimize kararlar verildi. Aleyhimize verilen kararların daha fazla olduğu bir sezon oldu. İnşallah kalan 6 haftada bu konular yerine futbol konuşulur" diye konuştu.

