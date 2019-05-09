Okan Buruk: İç sahadaki avantajımızı kullanmak istiyoruz

Mehmet Can PEÇE / RİZE () - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, sahalarında oynayacakları Galatasaray maçına çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "İç sahadaki avantajımızı kullanmak istiyoruz. Ligin 5'incisi ile aramızda 4 puanlık bir fark oluştu. Bu farkı kapatabilmek için kalan 3 maçımızı da kazanmak istiyoruz" dedi.

Hafta sonu sahasında Galatasaray’ı konuk edecek Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Yeşil mavili takımın teknik direktörü Okan Buruk, antrenman öncesi basın mensuplarına konuşarak, zor bir süreç içerisinde olduklarını söyledi. Buruk, "Önümüzde 3 maçımız var. Bunlardan ilki Galatasaray karşılaşması olacak. Şu an ligin lideri ve çok moralli bir takım. Bunun yanında deplasman karnesi de pek iyi olmayan bir takım. Dış sahada kolay kaybetmese de kolay da kazanamıyorlar. Bu nedenle iç sahadaki avantajımızı kullanmak istiyoruz. Seyircimizin özellikle iç sahada yarattığı çok güzel bir atmosfer var. Bunu takımımızın oyunu ile birleştirmemiz var. Bundan önce kendi sahamızdaki maçlara nasıl çıktıysak Galatasaray maçına da öyle hazırlanıyoruz. Oturttuğumuz bir oyunumuz var. İnşallah bu oyunumuzu kazanarak devam ettirebilirsek, ilk 5 için olan şansımız devam edecek" dedi.

Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdüğü çalışmalarında kondisyon, kısa pas ve dar alanda top çalışmaları yaptı. Antrenmana katılıp düz koşu yapan Aatif’ın Galatasaray maçında forma şansının düşük olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Okan Buruk'un açıklamaları

- Futbolculardan detay

- Antrenman detayı

(FOTOĞRAFLI)