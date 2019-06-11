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Okan Buruk: Hedefler büyük

Göksel Gümüşdağ: Okan Buruk'un başarılı olacağına inanıyorum  "Futbolcu göndermeyi düşünmüyoruz" İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER / İSTANBUL, () -  Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı....

Okan Buruk: Hedefler büyük

Göksel Gümüşdağ: Okan Buruk'un başarılı olacağına inanıyorum 
"Futbolcu göndermeyi düşünmüyoruz"

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER / İSTANBUL, () - 
Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen imza törenine Başkan Göksel Gümüşdağ ve yöneticiler katıldı. 
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, teknik direktörü Okan Buruk ile başarılı olacaklarına inandıklarını belirtirken, "6'ncı yılımız ve 6'ncı yılımızda değişikliklerimiz var. Değişmeyen şey ise istikrarımız. Aramızda bulunan teknik direktörümüz Okan Buruk en büyük değişikliğimiz. 6 yıldır hocalık yapıyor ve hep grafiği yukarıya dopru ilerliyor. Başakşehir de 5 yıldır yukarıyı zorlayan, son 3 yıldır da şampyonluğun iddalı takımı. Okan hocanın işi kolay değil ama ona inanıyoruz ve çok başarılı olacak. Beraber şampiyonluğu elde edeceğiz. Başakşehir ialesine 'hoş geldiniz' diyorum. Güvendiğim, inandığım bir dostumdur, çok başarılı olacağına inanıyorum" diye konuştu.  
"FUTBOLCU GÖNDERMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"
Gümüşdağ, kulübün oyuncuları hakkımda çıkan transfer söylentileri ilei lgili olarak, "Başakşehir futbolcuları hakkında 20-25 gündür medyada takımın tamamını değiştirdiler ya da transfer olduğu söylentileri var. Yüzde 90'ı doğru değil. 5 yıldır kazandığımız ezberi ve zirveyi zorlayan halini sürdürecek ve yukarı çekeceğiz. Yaptığımız topantıda hoca ile konuştuk ve sözleşmesi biten oyuncular dışında futbolcu göndermeyi düşünmüyoruz. Öncelikle Şampiyonlar Ligi gruplarına  kalmak istiyoruz sonra da şampiyonluk hedefimizi zorlamaya devam edeceğiz. Adebayor, Bajic ve Serdar ile sözleşmeler bitiyor ve devam etmeyeceğiz" dedi. 
BURUK: HEDEFLER BÜYÜK
Teknik direktör Okan Buruk ise Başakşehir'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle başkan ve yönetime çok teşekkür ediyorum. Aynı hedefler doğrultusunda ilerliyoruz ve hedeflerimiz büyük. Başakşehir ile hedefe yürüyen, büyük hedefleri olan, tesis yapısıyla örnek olan kulüpte çalışmaktan çok mutluyum. Hedefler büyük. Mevcut kadroyla devam edeceğiz ve ekleyeceğimiz kaliteli oyuncularla hedeflerimize ulaşacağız. Şampyonlar Ligi ilk hedefimiz.  Şampiyonlar Ligi ülke için de çok önemli. İyi bir kadromuz ve ekibimiz var. Burada mutlu bir aile ortamı ve başarı öyküsü var. Bunu devam ettirmek istiyorum. Heyecanım ve isteğimle bu mutluluğun üzerine koyarak şampiyonluklar elde edecek, Şampiyonlar Ligi'ne giden hedeflere doğru ilerlemek istiyorum" şeklinde konuştu. 
"ABDULLAH AVCI'YA TEŞEKKÜR EDERİM"
Buruk, Abdullah Avcı'ya da teşekkür ederken, "Biz de başarılara devam edeceğiz. Rizespor'a da teşekkür ederim. Aynı yüreyen bir takım olacak. Çok çalışacağız. Bu takımı hak ettiği yere şampiyonuluklara ve Şampiyonlar Ligi'ne götürmek için elinizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu. 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
-Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları 
-Okan Buruk'un açıklamaları 
-İmza töreninden detaylar

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