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Okan Buruk: Hedefimiz lig 5'inciliği

Aytekin KALENDER / RİZE, () - Çaykur Rizepsor Teknik Direktörü Okan Buruk, "Ulaşabileceğimiz hedef ligin 5'incisi olmak. Bunun için de bir çok takım yarışıyor. Biz de bu takımlardan biri olmak istiyoruz" dedi. Teknik direktör Okan Buruk,...

Okan Buruk: Hedefimiz lig 5'inciliği

Aytekin KALENDER / RİZE, () - Çaykur Rizepsor Teknik Direktörü Okan Buruk, "Ulaşabileceğimiz hedef ligin 5'incisi olmak. Bunun için de bir çok takım yarışıyor. Biz de bu takımlardan biri olmak istiyoruz" dedi.
Teknik direktör Okan Buruk, Demir Grup Sivasspor maçına odaklandıklarını belirterek, karşılaşmadan galip ayrılmak istediklerini söyledi. Buruk, "Rakibimiz çok iyi bir ekip. Takım savunmasını iyi yapan ve öne hızlı çıkabilen bir takım. Zor bir maç bizi bekliyor. Kalan 5 maçlık süreci en iyi şekilde geçirmek istiyoruz. İlk hedefimiz Sivasspor maçını kazanmak. Şu an ulaşabileceğimiz hedef ligin 5'incisi olmak. Bunun için de bir çok takım yarışıyor. Biz de bu takımlardan biri olmak istiyoruz. Oraya doğru yükselmek için de önümüzdeki maçların hepsini kazanmak istiyoruz. Önümüzde 5 maç var. En iyi sonuçları alıp hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi.
Öte yandan teknik direktör Okan Buruk, çay tarlasına giderek çay topladı. Buruk, büyük keyif aldığını dile getirirken ortaya da güzel görüntüler çıktı.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
- Okan Buruk'un açıklamaları 
- Okan Buruk'un çay tarlasında çay kesmesi

(FOTOĞRAFLI)
 

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