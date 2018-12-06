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Okan Buruk: "En az 4-5 takviye düşünüyoruz"

Aytekin KALENDER/RİZE, () - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, devre arasında takıma takviye yapacaklarını belirterek, "Transfer ihtiyacımızı herkes görüyor. En az 4-5 takviye düşünüyoruz. Bu sayı duruma göre artabilir" dedi. Spor...

Okan Buruk: "En az 4-5 takviye düşünüyoruz"

Aytekin KALENDER/RİZE, () -

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, devre arasında takıma takviye yapacaklarını belirterek, "Transfer ihtiyacımızı herkes görüyor. En az 4-5 takviye düşünüyoruz. Bu sayı duruma göre artabilir" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, elindeki kadroyu en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını ifade ederek, "Buraya 7'nci haftada geldim. Lig ve kupa maçlarında herkese şans vermeye gayret gösteriyorum. Bu şansı değerlendirenler oldu, değerlendiremeyenler oldu. Transfer ihtiyacımızı herkes görüyor. En az 4-5 takviye düşünüyoruz. Bu sayı duruma göre artabilir. Bize katkı sağlayabilecek yeni oyunculara çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
"KADRO OLARAK ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR RİZESPOR OLACAK"
Takıma gerekli takviyelerin devre arasında yapılacağını belirten Buruk, "Oynayan ya da oynamayan oyuncu ayırt etmeksizin takımımızın daha fazla güçlenmesi gerekiyor. 3 lig 1 kupa maçımız kaldı. Bu kalan maçları iyi bir şekilde geçip, elimizdeki oyuncuların performansını doğru bir şekilde değerlendirerek takımımıza takviye yapmak istiyoruz. Bu konuda taraftarımız da hiç merak etmesin. Gerekli çalışmaları yapıyoruz. İkinci yarı kadro olarak çok daha güçlü bir Rizespor olacak" şeklinde konuştu. 
"HERKES BİRBİRİNE ÇOK YAKIN"
Süper Lig'de ilk yarının sonuna kadar kalan 3 maçla ilgili konuşan Buruk, "Şu an takımlar arasında fazla bir açıklık yok. Herkes birbirine çok yakın. Yakalayacağımız bir seri ile ligdeki diğer takımlara ortak olabiliriz. Takımımızın hak etmediği bir yerde olduğunu düşünüyorum. Bu durumdan kurtulmak için daha fazlasını hem benim hem de futbolcularımızın yapması gerekiyor" dedi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Okan Buruk'un açıklamaları
-Antrenman detayları

 

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