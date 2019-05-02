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Okan Buruk: Bu grubu gelecek yıl elimizde tutmak istiyoruz

RİZE,()- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, takımını ve şehrini sahiplenen bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirterek, “Bu grubu gelecek yıl elimizde tutmak istiyoruz" dedi. Okan Buruk, gelecek yıl için transfer çalışmalarının...

Okan Buruk: Bu grubu gelecek yıl elimizde tutmak istiyoruz

RİZE,()-

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, takımını ve şehrini sahiplenen bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirterek, “Bu grubu gelecek yıl elimizde tutmak istiyoruz" dedi.
Okan Buruk, gelecek yıl için transfer çalışmalarının kulüp olarak başlatıldığını doğrulayarak, "Sportif direktörümüz Yılmaz Bal yurt dışında belirlenen bazı futbolcuları izliyor. Transfer sürecini beraber değerlendiriyoruz. Belirlediğimiz bazı oyuncuların maçlarını izliyoruz. Önümüzdeki senenin planlaması için şimdiden çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda sportif direktörümüz bu anlamda sürekli maçlar izliyor. Önümüzdeki sezon bu takımı nasıl daha iyi hale getirebiliriz diye çalışıyoruz" diye konuştu. 
"KADROYU BOZMAK İSTEMİYORUZ"
Takımdaki mevcut oyuncuların bir çoğunun kontratının sezon sonu bittiğinine dikkat çeken Buruk, “Önümüzdeki sene kontratı devam edecek olan oyuncu sayımız az. Çok sayıda kiralık ve sözleşmesi biten futbolcularımız var. Bunlarla ilgili olarak bizde raporumuzu hazırlıyoruz. Şu an başarılı bir takımımız var ve en doğru olanı daha iyi oyuncular ekleyerek devam etmektir. Takımını başarıya taşıyan, takımını ve şehrini sahiplenen bir oyuncu grubuna sahibiz. Bu grubu mümkün olduğunca elimizde tutmak istiyoruz" dedi.

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