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Oğuzhan Özyakup ve Ömer Toprak aday kadrodan çıkarıldı

İSTANBUL / İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Dün kulüp takımlarıyla...

Oğuzhan Özyakup ve Ömer Toprak aday kadrodan çıkarıldı

İSTANBUL /

İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.
Dün kulüp takımlarıyla oynadığı karşılaşmaların ardından yapılan MRI tetkikleri sonrası sağ adduktor adalelerinden sakatlandıkları tespit edilen Oğuzhan Özyakup ve Ömer Toprak, aday kadrodan çıkarıldı.
Bu iki futbolcunun yerlerine, Medipol Başakşehir kulübünden Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci kampa davet edildi.

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