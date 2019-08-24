Oğuzhan Özyakup: Kazanmak ve oyunu düzeltmek önemliydi

"3-0'lık skor takıma özgüven getirdi"

"Geçen hafta alınan sonuçtan sonra takımda biraz gerginlik vardı"

"Takımın sisteme alışması lazım"

OLGUCAN KALKAN - ÖZGÜR KABAN / İSTANBUL,() -

Oğuzhan Özyakup, "Maçın 3-0 bitmesi takıma bir özgüven getirdi" dedi.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup açıklamalarda bulundu. Geçen hafta Sivas'ta kötü bir maç oynayıp mağlup olduklarını belirten Oğuzhan Özyakup, "Burada kazanmak ve oyunu düzetmek önemliydi. Ki bana göre oyun da daha iyiydi. Bu skora da yansıdı. İlk yarı golü biraz geç bulduk ama bu bizi biraz rahatlattı. Devreye rahat girip, ikinci yarı kısa sürede 2-0, 3-0'ı bulunca daha da rahatladık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. İnşallah daha da iyi olacağız" diye konuştu.

"3-0'LIK SKOR TAKIMA ÖZGÜVEN GETİRDİ"

Sezon öncesi kampını iyi geçirdiğini belirten Oğuzhan Özyakup, "Takım olarak da çok iyi geçirdik. Futbolcu için özgüven çok önemli tabii ki. Çünkü, geçen sezonun ikinci yarısında çok az forma şansı buldum. Özgüven açısından, taraftarlarla yaşadığım gerginlik, haklı, haksız bunu tartışmıyorum tabii ki. Böyle bir destek olunca futbolcunun ister istemez keyfi yerine geliyor. İsteği, arzusu bir tık daha ileri itiyor. Bu doğal, her insanda vardır. Sevgiyi görünce, 2-3 katı daha istersin. Bu beni mutlu etti ama ondan önemlisi takım olarak sonucu almaktı. Bugün 1-0'da kazanabilirdik. Maçın 3-0 bitmesi takıma bir özgüven getirdi" ifadelerini kullandı.

"GEÇEN HAFTA ALINAN SONUÇTAN SONRA BİRAZ GERGİNLİK VARDI"

Geçen hafta Sivas'ta alınan sonucun takımda bir gerginlik yarattığını ifade eden Oğuzhan, "Hazırım, kampı iyi geçirdiğimi düşünüyorum. Sahada da rahatım. Bugün ısınmada başladı destek. Bu sadece bana değil, bütün takıma yansıyor. Geçen hafta alınan sonuçtan sonra takımda bir gerginlik vardı. Isınmada o desteği gördük ve sahanın kötü olmasına rağmen iyi futbol oynamaya çalıştık. İlk 15-20 dakika çok iyi oynadık ama sonra devreye girene kadar bayağı zorlandık. Ama ikinci yarı yine çok iyi futbol oynadık. İnşallah bunu devam ettiririz. Her hafta üstüne koyup, devam ederiz" şeklinde konuştu.

"TAKIMIN SİSTEME ALIŞMASI LAZIM"

Abdullah Avcı'nın istediği oyun sisteminin bütün futbolcuların sevdiği bir sistem olduğunu belirten Oğuzhan Özyakup, "Abdullah Hoca'yı sizde çok iyi tanıyorsunuz. Geriden oyun kurmaya çok önem veriyor. Bu da benim sevdiğim bir tarz. Bana göre bütün futbolcuların sevdiği bir tarz. İnşallah takıma da iyi yansır. 4 sene sonra yeni bir hoca geldi. Yeni bir enerji. Bunlar kolay şeyler değil. Takımın buna alışması lazım. Geçen hafta biraz zorlandık. Bu hafta bir tık daha iyiydik. İnşallah gelecek hafta üstüne koyup devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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-Oğuzhan Özyakup'un açıklamaları