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Oğuzhan Özyakup, aday kadrodan çıkartıldı
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan Oğuzhan Özyakup, A Milli Takım aday kadrosundan çıkartıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Oğuzhan Özyakup'un aday kadrodan...
SPOR 02.09.2019, 21:13
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan Oğuzhan Özyakup, A Milli Takım aday kadrosundan çıkartıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Oğuzhan Özyakup'un aday kadrodan çıkartıldığını açıkladı. TFF, konuyla ilgili paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında üst arka baldırından kas yaralanması geçiren Oğuzhan Özyakup, bugün A Milli Takım'ın Riva'daki kampında sağlık heyeti tarafından yapılan tetkik ve muayenelerin ardından aday kadrodan çıkarıldı. Oğuzhan, tedavisine kulübünde devam edecek."
DİĞER SAKAT OYUNCULARDA SON DURUM
Kulüp maçlarında sakatlık yaşayan diğer oyuncular ile ilgili ise açıklamada, "Kulüp takımlarıyla çıktıkları maçlarda sakatlık yaşayan Ozan Tufan ve Dorukhan Toköz'ün tedavilerine de başlandı. İki futbolcunun durumu milli maç haftası boyunca kontrol altında tutulacak. Emre Belözoğlu'nun da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada alt baldırında oluşan kas sertleşmesine yönelik tedavi uygulanıyor. Okay Yokuşlu ise tedavi ve rehabilitasyon sürecini, milli takım sağlık heyetinin kulübüyle koordineli yapacağı çalışma ile A Milli Takımımızın kampında geçirecek" denildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Oğuzhan Özyakup'un aday kadrodan çıkartıldığını açıkladı. TFF, konuyla ilgili paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında üst arka baldırından kas yaralanması geçiren Oğuzhan Özyakup, bugün A Milli Takım'ın Riva'daki kampında sağlık heyeti tarafından yapılan tetkik ve muayenelerin ardından aday kadrodan çıkarıldı. Oğuzhan, tedavisine kulübünde devam edecek."
DİĞER SAKAT OYUNCULARDA SON DURUM
Kulüp maçlarında sakatlık yaşayan diğer oyuncular ile ilgili ise açıklamada, "Kulüp takımlarıyla çıktıkları maçlarda sakatlık yaşayan Ozan Tufan ve Dorukhan Toköz'ün tedavilerine de başlandı. İki futbolcunun durumu milli maç haftası boyunca kontrol altında tutulacak. Emre Belözoğlu'nun da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada alt baldırında oluşan kas sertleşmesine yönelik tedavi uygulanıyor. Okay Yokuşlu ise tedavi ve rehabilitasyon sürecini, milli takım sağlık heyetinin kulübüyle koordineli yapacağı çalışma ile A Milli Takımımızın kampında geçirecek" denildi.
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