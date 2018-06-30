Ogün Aytaç Yavuz, Karacabey Birlikspor'da

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), ()

TFF 3'üncü Lig takımlarından Karacabey Birlikspor, 12 Bingölspor'dan Ogün Aytaç Yavuz'u transfer etti.

Karacabey Birlikspor, 24 yaşında orta sahada oynayan Ogün Aytaç Yavuz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Karacabey Birlikspor yöneticileri Murat Avinç, Mustafa Kuzu ve genel kaptan İlker Özdemir katıldı. Karacabey Birlikspor yöneticisi Murat Avinç, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz orta saha mevkiine 12 Bingölspor’dan Ogün Aytaç Yavuz’u transfer ettik. Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

Boluspor alt yapısından yetişen 24 yaşındaki Ogün Aytaç Yavuz, Boluspor, Erzin Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu ve 12 Bingölspor takımlarının formasını giyerken, 3'üncü Lig'de 79 müsabakada top koşturduğu belirtildi.

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