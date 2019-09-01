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Oğulcan Çağlayan: Golü atmasam oyundan çıkabilirdim
Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki oyuncusu Oğulcan Çağlayan, Beşiktaş maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbul'a puanlar için geldiklerini ve hedeflerine ulaştıklarını belirten Oğulcan Çağlayan, "Buraya...
SPOR 31.08.2019, 22:42
Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki oyuncusu Oğulcan Çağlayan, Beşiktaş maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İstanbul'a puanlar için geldiklerini ve hedeflerine ulaştıklarını belirten Oğulcan Çağlayan, "Buraya gelirken hedefimiz iyi oyun oynamak ve puanlar almaktı. Maçın gidişatına da baktığımızda kazanabilirdik de, kaybedebilirdik de ama berabere kalmayı başardık. Sezon başı kampından beri çalışan, gelişen bir ekibiz. Yeni kurulan bir takım olmamıza rağmen 3 haftada 7 puan aldık, geçen sene bu takım ilk yarıda 12 puan almıştı" dedi.
"GOLÜ ATMASAM OYUNDAN ÇIKABİLİRDİM"
Attığı gole kadar etkili bir performans sergileyemediğini söyleyen Çağlayan, "Bugün hocam bana fırsat verdi, dürüst olmam gerekirse attığım gole kadar etkili bir performans sergilemedim ama bir fırsat yakaladım ve kariyerimin en güzel gollerinden birini atmak nasip oldu. Belki de o golü atmasam oyundan çıkabilirdim, pek iyi performans sergilemiyordum. Takım arkadaşlarıma yardımcı olduğum için mutluyum. Milli takım arasını da değerlendirerek bu gelişen oyunumuzun da üzerine koyarak önümüzdeki haftalarda puanlar alarak devam ederiz" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İstanbul'a puanlar için geldiklerini ve hedeflerine ulaştıklarını belirten Oğulcan Çağlayan, "Buraya gelirken hedefimiz iyi oyun oynamak ve puanlar almaktı. Maçın gidişatına da baktığımızda kazanabilirdik de, kaybedebilirdik de ama berabere kalmayı başardık. Sezon başı kampından beri çalışan, gelişen bir ekibiz. Yeni kurulan bir takım olmamıza rağmen 3 haftada 7 puan aldık, geçen sene bu takım ilk yarıda 12 puan almıştı" dedi.
"GOLÜ ATMASAM OYUNDAN ÇIKABİLİRDİM"
Attığı gole kadar etkili bir performans sergileyemediğini söyleyen Çağlayan, "Bugün hocam bana fırsat verdi, dürüst olmam gerekirse attığım gole kadar etkili bir performans sergilemedim ama bir fırsat yakaladım ve kariyerimin en güzel gollerinden birini atmak nasip oldu. Belki de o golü atmasam oyundan çıkabilirdim, pek iyi performans sergilemiyordum. Takım arkadaşlarıma yardımcı olduğum için mutluyum. Milli takım arasını da değerlendirerek bu gelişen oyunumuzun da üzerine koyarak önümüzdeki haftalarda puanlar alarak devam ederiz" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Oğulcan Çağlayan'ın açıklamaları
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