Öğrenciler internet bağımlılığından kurtulup şampiyonluğa koşuyor

İSTANBUL, () -BAŞAKŞEHİR’İN orta mahallelerinden Şahintepe’de çocukları internet bağımlılığı, kötü alışkanlıklar ve sokaktan kurtarıp spora yönlendirmek amacıyla kurulan atletizm takımı başarıdan başarıya koşuyor. Puanlı Atletizmde Türkiye Şampiyonluğu'na koşan öğrencilerin başarısı büyük takdir topluyor.

Çocukları kötü alışkanlıklardan ve sokaktan kurtarıp spora yönlendirmek amacıyla kurulan Başakşehir Şahintepe’deki İbrahim Koçarslan Ortaokulu Atletizm Takımı başarılar elde etmeye devam ediyor. Daha önce ‘küçük erkek’, ‘küçük kız’, ‘yıldız erkek’ ve ‘yıldız kız’ olmak üzere dört ayrı kategoride dereceye girerek Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan başarılı öğrenciler şimdi de Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda “Küçük Erkekler” Türkiye 4.’sü, ve “Yıldız Erkekler” Türkiye Şampiyonu oldu.

MİLLİ TAKIMA GİRMEYE HAK KAZANDI

Denizli’de düzenlenen ve 44 okuldan 190 sporcunun ter döktüğü Türkiye Şampiyonası’na, İbrahim Koçarslan Ortaokulu 4 branşta 28 sporcuyla katıldı. Okul öğrencilerinden Akın Bakır, uzun atlama dalında Ramazan Yücal, , yüksek atlamada Türkiye Şampiyonu oldu ve Milli Takım’a girmeye hak kazandı.

“BENİ ÖĞRETMENİM KEŞFETTİ”

Atletizme ilgisinin üç yıl önce bir beden eğitimi dersi sırasında öğretmeni Elif Duman tarafından keşfedilmesiyle başladığını belirten Milli Takımadayı Ramazan Yücal şöyle konuştu: “Okulda beden eğitim dersinde koşuyorduk, o sırada Beden Eğitimi Öğretmenimiz Elif Duman benim sıçrama yeteneğimin olduğunu fark etmiş. Sonra beni çalıştırdı ve birlikte bugünlere kadar geldik. Türkiye Şampiyonu olduğum için mutlu ve gururluyum. 1.83 metre derece ile 1.81 olan TOHM barajını (Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri) geçerek Milli Takım adaylığına ismimi yazdırdım. Yaşıtlarıma da sporla ilgilenmelerini tavsiye ederim. Kendilerine inansınlar, kendilerine güvensinler ve çok çalışsınlar.”

Yıldızlar Yüksek Atlamada 1.83 metre derece ile 1.81’lik Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) barajını da geçerek Türkiye Şampiyonu olan Ramazan Yücal, milli takım kampına gitme hakkı kazandı. Ramazan, orta okul birinci sınıfta beden eğitimi öğretmeninin kendisinin sıçrama yeteneğini keşfetmesi üzerine yüksek atlamacı olduğunu ifade etti.

“MİLLİ SPORCU OLMAK BÜTÜN KAPILARI AÇACAK”

Ramazan’ın yüksek atlamaya yeteneğini gördükten sonra onunla özel olarak ilgilenmeye başladığını belirten İbrahim Koçarslan Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Elif Duman şunları kaydetti:

“Ramazan’a haftanın 4 günü yüksek atlama, 2 günü de sıçrama ve ağırlık çalıştırdım. Yarışmalara ilk girdiğinde ‘Küçükler’de Türkiye 3.’sü olmuştu. Geçen sene ‘Yıldızlar’da tekrar Türkiye 3.’sü oldu ve bu sene de 1.83 mt. atlayarak Türkiye Şampiyonu oldu. Ramazan önümüzdeki sene liseye başlayacak ve milli sporcu olduğu takdirde sınavsız bir şekilde spor akademisinde eğitim alma hakkı kazanacak. Milli Takım sporcusu olmak inşallah Ramazan’ın önündeki bütün kapıları açacak. Ailesi de Ramazan’ın başarılarından çok mutlu ve onun eğitimini tamamen bize emanet etmiş durumda.”

“HİÇBİR BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR”

İbrahim Koçarslan Ortaokulu Müdürü Reşat Bozkurt, hiçbir başarının tesadüf olmadığını belirttiği konuşmasında, “Başarı sabır ve azim işidir. Atletizm Takımımız, Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin’in öncülüğünde, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz’ın desteğiyle ‘bağımlılıkla mücadele’ adı altında bir proje olarak başlatıldı. Başakşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla Olimpiyat Stadı’nda çalışmalara başladık. Gençlerimizin ilgileneceği bir spor dalı ya da sosyal faaliyeti olmazsa internet bağımlılığı had safhada ve boş boş gezmeler var. Ancak; onları bir yerlere kanalize ettiğiniz zaman okul onlar için güvenlikli bir ortam oluyor. Biz de onların ellerinden tutuyoruz. İmkânlarımız ölçüsünde bir takım oluşturup bu başarıları elde ettik” ifadelerine yer verdi.

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KARTOĞLU’NDAN LOJİSTİK DESTEK SÖZÜ

Yarışmalarda şampiyon olan sporcuları makamında ağırlayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, şampiyon öğrencileri tek tek tebrik edip madalya takdim etti. Başkan Kartoğlu, eğitmen ve öğrencilere, “Sizleri tebrik ediyorum. İnşallah sizler başarılı oldukça bizim de desteklerimiz daha da artacak” dedi. Eğitmenlerin dilek ve taleplerini dinleyen Kartoğlu, okulun bundan sonraki çalışmaları için lojistik destek sözü verdi.

Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Selim Çelebi’nin de hazır bulunduğu ziyarete İbrahim Koçarslan Ortaokulu Müdürü Reşat Bozkurt, Spordan Sorumlu Müdür Yardımcısı Malik Köhnem, okulun beden eğitimi öğretmenlerinden antrenör Elif Duman ve Pınar Turan katıldı. Ziyaret, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.

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