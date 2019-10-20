OGM Ormanspor - Frutti Extra Bursaspor: 882

İSTANBUL ()-

SALON: Ankara

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Halit Can Cihan

OGM ORMANSPOR: Kikanovic 8, Babic 9, Dorukhan Engindeniz 16, Cevher Özer 14, Warren 17, Kloof 4, Christmas 6, Caner Ercan 7

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Olaseni 6, Riley 5, Freeman 23, Christopher James Jones 22, Perry James Jones 16, Tevfik Akdamar, Ender Arslan 10, Erbil Eloğlu, Evren Büker, Tuğberk Gedikli

1'İNCİ PERİYOT: 25-21

DEVRE: 44-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-58

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda konuk olduğu OGM Ormanspor'u 82-81 mağlup etti.

Bu sonuçla Bursa temsilcisi ligdeki üçüncü galibiyetini elde ederken ev sahibi takım ligdeki üçüncü mağlubiyetini aldı.



