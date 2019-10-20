Ofspor - Payasspor: 2-1
Tolga SAĞLAM / TRABZON () STAT: Vali İsmet Gürbüz Civelek HAKEMLER: Mehmet Türkmen, İsmail Semih İleri, Selim Konukçu OFSPOR: Angeler xx - Buğrahan xx, İsmail xx, Arif xx, Ziya xxx, Çağatay Enes xxx, Furkan xx(Dk.53 Oktay x), Bülent xxx,...
Tolga SAĞLAM / TRABZON ()
STAT: Vali İsmet Gürbüz Civelek
HAKEMLER: Mehmet Türkmen, İsmail Semih İleri, Selim Konukçu
OFSPOR: Angeler xx - Buğrahan xx, İsmail xx, Arif xx, Ziya xxx, Çağatay Enes xxx, Furkan xx(Dk.53 Oktay x), Bülent xxx, Mustafa xx (Dk.73 Batuhan x), Talha xxx, Eren xx (Dk. 80 Adnan x)
PAYASSPOR: Cihan xx - Zafer xx, Cuma Ali xxx, Fatih Somuncu xx, Uğur xx (Dk. 77 Veli x), Oğuzhan xx (Dk. 46 Birtan x), Emre xx, Aykut xx, Fatih Dalgıç xx, Samed xx, Mümin xx (Dk. 70 Feyzullah Şahin x)
GOLLER: Dk. 24 Ziya, Dk. 90+3 (P) Bülent (Ofspor) - Dk. 57 Cuma Ali (Payasspor)
SARI KARTLAR: Çağatay Enes (Ofspor) - Aykut, Birtan (Payasspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Samed (Payasspor)
TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup 9’uncu hafta mücadelesinde Ofspor, sahasında konuk ettiği Payasspor’u 2-1 mağlup etti.
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|11
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|10
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|10
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|10
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|8
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|7
|6
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|5
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|5
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|-2
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|P
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|8
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|9
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|8
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|9
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|9
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|18
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|9
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|9
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|11
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|11
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|9
|11
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|9
|11
|14. Real Valladolid
|8
|10
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
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|9
|9
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|8
|5
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|9
|2