Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Erdoğan: 14 yıldır iktidardayız ama, hala sosyal ve kültürel iktidarımız sıkıntılı
Erdoğan, Ensar Vakfı Genel Kurulu'nda...
İçişleri Bakanı Soylu, Kato Dağı'nda operasyon bölgesinde
Soylu, Kato dağında askerlerle
Çalışma Bakanı Müezzinoğlu'dan 'kıdem tazminatı' açıklaması
Taşeron işçilere 'kadro' açıklaması
Galatasaray alt yapısı Emrah Bayraktar'a emanet
Galatasaray alt yapısı Emrah Bayraktar'a...

Offshore'da Valilik kupasını Yuka Yachts kazandı

DÜNYA Offshore 225 Şampiyonası'nın ikinci ayağı bugün Adana'da tamamlandı. Zorlu mücadelenin ardından dün Adana Büyükşehir Belediyesi Kupası'nı kazanan Yuka Yachts isimli tekne bugün de Adana Valilik Kupası'nda birincilik kürsüsüne...

Offshore'da Valilik kupasını Yuka Yachts kazandı
DÜNYA Offshore 225 Şampiyonası'nın ikinci ayağı bugün Adana'da tamamlandı. Zorlu mücadelenin ardından dün Adana Büyükşehir Belediyesi Kupası'nı kazanan Yuka Yachts isimli tekne bugün de Adana Valilik Kupası'nda birincilik kürsüsüne çıktı. Valilik Kupası'nın kazanan Yuka Yachts kaptanları Alpay Akdilek ve Kermi Tuncel ikilisine kupasını Adana Valisi Mahmut Demirtaş verdi.
Adana Valilik Kupası'nın ikincisi Fujairah Team'a kupasını AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, üçüncü olan Efeproject isimli teknenin kupasını da organizasyonun ana sponsoru Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Başkanı Hüseyin Sözlü verdi.

FOTOGRAF

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246