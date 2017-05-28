Offshore'da Valilik kupasını Yuka Yachts kazandı

Adana Valilik Kupası'nın ikincisi Fujairah Team'a kupasını AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, üçüncü olan Efeproject isimli teknenin kupasını da organizasyonun ana sponsoru Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Başkanı Hüseyin Sözlü verdi.
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DÜNYA Offshore 225 Şampiyonası'nın ikinci ayağı bugün Adana'da tamamlandı. Zorlu mücadelenin ardından dün Adana Büyükşehir Belediyesi Kupası'nı kazanan Yuka Yachts isimli tekne bugün de Adana Valilik Kupası'nda birincilik kürsüsüne...
28 Mayıs 2017 Pazar 16:30
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