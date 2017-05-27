Offshore'da Büyükşehir'in kupasını Yuka Yachts kazandı

Adnan POYRAZ/ADANA, () - DÜNYA Offshore 225 Şampiyonası'nın ikinci ayağı bugün Adana'da başladı.

Organizasyonun ilk gününde Adana Büyükşehir Belediyesi Sıralama Turları için Seyhan Baraj Gölü'ne inen teknelerin nefes kesen performansı ilgiyle izlendi. Zorlu mücadelenin ardından Yuka Yachts isimli tekneleri ile birinci olan Alpay Akdilek ve Kermi Tuncel ikilisine Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kupasını Adana Valisi Mahmut Demirtaş verdi. Sıralama turunun ikincisi Saruhan Tan-Kerim Zorlu ikilisinin kullandığı Big Chefs'in kupasını Ak Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Efeproject isimli tekne ile üçüncü olan Onur Özgül- Nevzat Arman ikilisinin kupasını da organizasyonun ana sponsoru Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Başkanı Hüseyin Sözlü verdi.

Dünya Offshore 225 Şampiyonası'nın ikinci ayağı yarın yapılacak Adana Valiliği 'Adana Grand Prix' yarışları ile tamamlanacak.

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