Off-road yarışları nefes kesti

ERZİNCAN Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü (EROFF) tarafından düzenlenen, Doğu Karadeniz'den 35 aracın katıldığı yarışlar nefes kesti. Yağışlı ve soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar yarışmayı heyecanla izledi.Kent merkezine 14 kilometre mesafedeki Ekşisu Mesire alanı yakınlarında oluşturulan özel pistte gerçekleştirilen etkinliğe Erzurum, Ordu, Samsun, Rize, Tokat, Sivas ve Gürcistan’da faaliyet gösteren Off-road kulübü üyesi 35 kişi katıldı. Pilotlar çamur, rampa, su dolu çukurlar ile virajların bulunduğu parkurda dereceye girebilmek için özel dizayn edilmiş araçlarıyla kıyasıya mücadele etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışta, pilotlar 18 zorlu kapıdan geçerek varış noktasına ulaşmaya çalıştı. Zaman zaman parkurlara saplanan araçlar iş makinesi ile kurtarıldı.Erzincan Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü (EROFF) Başkanı Sinan Deniz, bu sene 15'incisini düzenledikleri yarışların her yıl daha da genişlediğini ve katılımın arttığını ifade etti. Deniz, özel oluşturulan parkurda 35 adet 4x4 aracın yarıştığını ve en kısa sürede tamamlamayı amaçladıklarının altını çizerek; "Kazasın belasız olarak yarışmamızı birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştiriyoruz. Organizasyonumuza katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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